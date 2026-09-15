Vietnam fortalece la cooperación con Laos, Camboya y Timor Leste

Vientiane (VNA) - En el marco de la Tercera Conferencia de Revisión de la Convención sobre Municiones en Racimo 2026, que se lleva a cabo en Laos, la viceministra de Relaciones Exteriores de Vietnam, Nguyen Thi Hoang Van, sostuvo encuentros bilaterales con dirigentes de varios países, con vistas a intercambiar medidas destinadas a fortalecer aún la cooperación entre las partes.



Al reunirse la víspera con Nguyen Thi Hoang Van, el viceprimer ministro y canciller de Laos, Thongsavanh Phomvihane, subrayó que la relación entre ambas naciones es especial y única en el mundo y propuso que las dos partes se centren para impulsar aún más la implementación de proyectos clave, prácticos y concretos.



A su vez, Hoang Van afirmó que Vietnam siempre considera las relaciones de gran amistad, solidaridad especial, cooperación integral y cohesión estratégica con Laos como una prioridad máxima de su política exterior.



En la ocasión, ambas partes valoraron positivamente los resultados obtenidos en la implementación de los acuerdos, las conclusiones y las orientaciones estratégicas establecidas por los máximos dirigentes de los Partidos y los países en los últimos tiempos, en particular, la coordinación para abordar y resolver determinadas dificultades y cuellos de botella, impulsando así avances sustanciales en la cooperación bilateral.



Acordaron seguir centrando sus esfuerzos en la promoción de proyectos de cooperación estratégicos y prioritarios, con capacidad de conexión, a fin de hacer realidad los acuerdos de alto nivel y generar un nuevo impulso para las relaciones Vietnam-Laos.



También abogaron por coordinar estrechamente los preparativos para las visitas de los altos dirigentes de ambos países; la Reunión de Alto Nivel anual entre los dos Partidos y la 49.ª Reunión del Comité Intergubernamental; así como organizar adecuadamente la 11.ª Consulta Política a nivel viceministerial y la 13.ª Consulta Política entre los ministros de Relaciones Exteriores.



Además, coincidieron en realizar de manera proactiva preparativos tempranos para las actividades conmemorativas del 65.º aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas y del 50.º aniversario de la firma del Tratado de Amistad y Cooperación entre Vietnam y Laos en 2027.

El ministro de Relaciones Exteriores y Cooperación del Timor Leste, Bendito Freitas, se reúne con la viceministra de Relaciones Exteriores de Vietnam, Nguyen Thi Hoang Van. (Fuente: VNA)





Al dialogar con el ministro principal y vicepresidente de la Autoridad Camboyana de Acción contra las Minas y Asistencia a las Víctimas (CMAA en inglés), Hoang Van afirmó que el Partido y el Estado de Vietnam otorgan gran importancia a las relaciones de buena vecindad, amistad tradicional y cooperación integral, sostenible y a largo plazo con Camboya, y promueven dichos vínculos.



Además de promover la cooperación política, se espera que ambas naciones continúen fortaleciendo los pilares de colaboración en materia de defensa y seguridad, comercio, inversión e intercambios entre pueblos, expresó.



En el encuentro, las dos partes acordaron intensificar la cooperación en el intercambio de experiencias; coordinarse estrechamente en la protección fronteriza y la prevención de la delincuencia transnacional y el ciberdelito; promover los intercambios entre los pueblos y hacer hincapié en crear conciencia pública y continuar organizando actividades de cara al 60.º aniversario de las relaciones diplomáticas en 2027.



Por otro lado, en la reunión con el ministro de Relaciones Exteriores y Cooperación del Timor Leste, Bendito Freitas, ambas partes convinieron seguir promoviendo la implementación efectiva de los acuerdos de alto nivel y de los cuatro documentos recién firmados; acelerar las negociaciones sobre el Tratado de Promoción y Protección de Inversiones; ratificar pronto un acuerdo comercial bilateral y convocar la primera reunión del Comité Mixto Vietnam-Timor Leste para abordar los obstáculos que enfrentan las empresas.



Asimismo, pusieron de acuerdo la celebración de actividades conmemorativas al 25.º aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas en 2027, con el objetivo de elevar la relación bilateral a un nuevo nivel.



Con anterioridad, Hoang Van conversó con el director del Programa Global, Greg Crowther, y la directora nacional para Vietnam, Sarah Goring, Grupo Asesor de Minas (MAG).



Durante su estancia aquí, Hoang Van también visitó y realizó inspecciones sobre el terreno de las operaciones de desminado de bombas y minas en la provincia de Luang Prabang, en el norte de Laos, y se reunió con el vicegobernador de Luang Prabang, Vienvilai Dilaphan, para debatir medidas destinadas a profundizar la cooperación entre la localidad y sus similares vietnamitas./.