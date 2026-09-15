Consumidores malasios restringen el gasto no esencial

Malasia (VNA) - Los consumidores malasios son cada vez más cautelosos con el gasto no esencial ante el aumento del costo de vida, pese a que la economía del país mantiene un ritmo de crecimiento relativamente positivo.



Según el analista Walter Aw Lik Hsin, de CIMB Securities, los consumidores malasios tienden a priorizar los productos básicos de uso diario, así como los artículos asequibles y convenientes, mientras reducen el gasto en ropa, productos relacionados con el estilo de vida y otros bienes no esenciales. Esta tendencia se refleja claramente en los resultados del segundo trimestre de 2026 de las 16 empresas de consumo analizadas por CIMB Securities.



En el segundo trimestre, los ingresos de las empresas de bienes de consumo esenciales aumentaron un 8,6% interanual y su beneficio neto básico creció un 11,1%. En cambio, los ingresos de los minoristas de productos no esenciales aumentaron un 4,3%, pero su beneficio neto básico cayó un 7% debido a la menor demanda y al aumento de los costos.



La divergencia también se observa dentro del segmento de bienes no esenciales. Muchos minoristas centrados en productos de bajo precio y conveniencia continuaron registrando crecimiento, mientras que algunas empresas de moda y de productos de mayor valor afrontaron mayores dificultades. Según CIMB Securities, esto demuestra que los malasios no han dejado de gastar, sino que están ajustando sus hábitos de compra para adaptarse al mayor costo de vida.



Esta cautela se produce pese a que los principales indicadores macroeconómicos de Malasia siguen mostrando resultados relativamente positivos. El consumo privado aumentó un 4,8% interanual en el segundo trimestre de 2026, frente al 4,7% del trimestre anterior. El gasto en restaurantes, hoteles, transporte, alimentos, bebidas no alcohólicas y comunicaciones fueron los principales motores.



Las ventas mayoristas y minoristas de Malasia aumentaron un 9% interanual en julio de 2026, hasta 170.500 millones de ringgit (unos 42.000 millones de dólares), mientras que las ventas minoristas crecieron un 6,4%, hasta 71.300 millones de ringgit. Sin embargo, el volumen de las ventas mayoristas y minoristas solo aumentó un 4,1%. Esta brecha indica que el aumento del valor del gasto no significa necesariamente que los hogares estén comprando una cantidad proporcionalmente mayor de bienes.



Según Mohd Afzanizam Abdul Rashid, economista jefe de Bank Muamalat Malaysia, esta diferencia en las tendencias de consumo refleja una creciente divergencia dentro de la economía. Por ello, la situación de los hogares debe evaluarse mediante indicadores más detallados, en lugar de basarse únicamente en las cifras generales de crecimiento económico.



La economía malasia creció un 6% en el segundo trimestre y un 5,7% en el primer semestre de 2026, mientras que el Banco Negara Malaysia (BNM) prevé un crecimiento anual de alrededor del 5%. Sin embargo, el elevado crecimiento económico todavía no se ha traducido de manera uniforme en una mayor capacidad de gasto de los hogares, especialmente en un contexto en el que estos deben destinar una proporción creciente de sus ingresos a necesidades esenciales.



CIMB Securities prevé que la divergencia entre el gasto esencial y el no esencial continuará en los próximos meses. El consumo podría mantenerse relativamente débil en el tercer trimestre antes de mejorar hacia finales de año, gracias a los programas de apoyo del Gobierno.



Según la entidad, la capacidad de pago seguirá siendo el factor determinante del mercado de consumo malasio durante el resto de 2026. La recuperación del gasto no esencial probablemente continuará concentrándose en productos de bajo precio y vinculados a las necesidades básicas, mientras que una recuperación más amplia solo podrá producirse cuando mejoren de manera significativa la confianza y el poder adquisitivo de los consumidores./.

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