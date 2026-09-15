Cultura-Deporte

Vietnam empata 1-1 con Kuwait en su debut en ASIAD 2026

Vietnam sub-23 empata 1-1 con Kuwait en su estreno en ASIAD 2026 y suma un punto en el Grupo C antes de enfrentar a Filipinas.

En el partido. (Foto: VNA)
En el partido. (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) – La selección vietnamita sub-23 empató 1-1 con su rival kuwaití en su primer partido del Grupo C del torneo masculino de fútbol de los XX Juegos Asiáticos (ASIAD 2026), disputado hoy en Nagoya, Japón.

Vietnam comenzó con fuerza y generó varias ocasiones en los primeros compases del encuentro. En el minuto 8, Le Phat vio cómo dos remates consecutivos, tras un saque de esquina ejecutado por Xuan Bac, se estrellaban en el poste y el larguero. Thanh Nhan también remató al poste en el minuto 27, pero Vietnam no logró abrir el marcador antes del descanso.

Kuwait se adelantó inesperadamente en el minuto 79, cuando Omar Al Matar cabeceó al fondo de la red tras un tiro libre.

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Los espectadores animan al equipo sub-23 de Vietnam. (Foto: VNA)


Vietnam reaccionó rápidamente. Apenas dos minutos después, Van Thuan envió el balón al área desde una jugada a balón parado, permitiendo a Ngoc My marcar de cabeza el tanto del empate.

Vietnam siguió buscando el gol de la victoria en los minutos finales, pero tuvo que conformarse con el empate 1-1.

Ambos equipos sumaron un punto en su primer partido. En el otro encuentro del Grupo C, Uzbekistán Sub-23 derrotó 5-1 a Filipinas Sub-23.

Vietnam se enfrentará a Filipinas el 18 de septiembre./.

VNA
#sub-23 #Kuwait #ASIAD 2026 #Juegos Asiáticos #fútbol masculino
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