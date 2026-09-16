Vietnam expulsa del Partido a dos altos funcionarios del sector de la salud

Hanoi (VNA) - La Secretaría del Comité Central del Partido decidió hoy expulsar de las filas partidistas a Tran Van Thuan, viceministro de Salud, y Nguyen Huy Ngoc, vicepresidente del Comité Popular de la provincia de Phu Tho, por violaciones de las normas del Partido y las leyes del Estado.



Tran Van Thuan fue anteriormente secretario del Comité del Partido y director del Hospital K, mientras Nguyen Huy Ngoc ocupó los mismos cargos en el Comité del Partido y el Departamento de Salud de la provincia de Phu Tho.



Ambos habían mostrado un deterioro en su ideología política, ética y estilo de vida, e infringieron las normas del Partido y las leyes del Estado en el desempeño de las funciones y tareas asignadas; en la prevención y lucha contra la corrupción, el despilfarro y las prácticas negativas; así como las normas sobre lo que los militantes no pueden hacer y sobre la responsabilidad de dar ejemplo.



Estas infracciones causaron consecuencias muy graves, generaron malestar en la opinión pública y afectaron gravemente la reputación de las organizaciones del Partido, las localidades y los organismos y unidades en los que trabajaban.

Nguyen Huy Ngoc, vicepresidente del Comité Popular de la provincia de Phu Tho (Fuente: VNA)



La decisión fue adoptada el 16 de septiembre de 2026, en la sede del Comité Central del Partido, tras examinar la propuesta de la Comisión de Control Disciplinario del Comité Central sobre la aplicación de medidas disciplinarias a militantes infractores.



En función del contenido, la naturaleza, la gravedad, las consecuencias y las causas de las infracciones, así como de las normas del Partido sobre la disciplina de los militantes infractores, la Secretaría del Comité Central decidió expulsar del Partido a ambos y pidió a los organismos competentes adoptar de manera oportuna y coordinada las correspondientes medidas disciplinarias administrativas./.