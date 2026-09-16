Titular legislativo aborda la renovación en construcción institucional y legislativa

Hanoi (VNA)– El miembro del Buró Político y presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, presentó hoy un tema sobre la renovación del pensamiento en la construcción institucional y legislativa ante los participantes del segundo curso de formación y actualización para miembros del Comité Central del Partido del XIV mandato.



Bajo el título “Renovar el pensamiento en la construcción institucional y legislativa hacia un modelo que impulse el desarrollo, convierta las instituciones en una ventaja competitiva y fortalezca la capacidad nacional de ejecución”, el tema aborda las principales orientaciones y nuevas cuestiones de la labor legislativa, así como las tareas y soluciones para perfeccionar el marco institucional y elevar la capacidad nacional de ejecución.



El presidente de la Asamblea Nacional señaló que el Comité Central del Partido, el Buró Político y el Secretariado siempre han prestado especial atención a la capacitación y actualización de conocimientos y competencias para los cuadros dirigentes y gestores de todos los niveles, renovando periódicamente estos programas y consolidándolos como una práctica sistemática.



Destacó que en esta clase participan numerosos dirigentes de la Asamblea Nacional, el Gobierno, ministerios, sectores y localidades, quienes tienen una amplia experiencia en el ámbito jurídico.



El tema se centra en los contenidos fundamentales y las nuevas cuestiones de la labor legislativa de la Asamblea Nacional, incluida la aplicación de las orientaciones del Partido y del Estado para renovar el pensamiento en la elaboración de leyes y los resultados alcanzados en los últimos años.

Panorama de la reunión. (Fuente: VNA)





El dirigente legislativo también analizó las limitaciones existentes y señaló las tareas y soluciones para construir instituciones y leyes orientadas a impulsar el desarrollo, convertir el marco institucional en una ventaja competitiva y mejorar la capacidad nacional de ejecución.



Asimismo, abordó la aplicación de los nuevos enfoques sobre la renovación del pensamiento legislativo a la dirección y orientación de la construcción y perfeccionamiento institucional, así como a la aplicación de las leyes.



El presidente de la Asamblea Nacional pidió a los participantes comprender plenamente y en profundidad la importancia de la construcción y el perfeccionamiento institucional y legislativo, y revisar todos los obstáculos institucionales en los ámbitos y territorios bajo su responsabilidad, garantizando “seis aspectos claros”: persona responsable, tarea, competencia, plazo, responsabilidad y resultado.



El titular del Legislativo subrayó asimismo el requisito planteado por el secretario general del Partido y presidente de Vietnam, To Lam, a los participantes una vez concluido el curso: “Lo que se dice, se hace; hacerlo de inmediato, correcto y eficazmente y llevarlo hasta el final. Elegir correctamente, ejecutar con rapidez, hacer las cosas hasta el fondo y medir por los resultados. Hay que tener el valor de hacer cosas que antes nadie había hecho, ser prudentes en los métodos, pero decididos en la acción”.



El segundo curso de capacitación y actualización de conocimientos para miembros del Comité Central del Partido del XIV mandato es organizada conjuntamente por la Comisión de Organización del Comité Central del Partido y la Academia Nacional de Política Ho Chi Minh del 14 al 19 de septiembre de 2026, con la participación de 95 funcionarios./.