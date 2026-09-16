Datos demográficos y tecnología de ADN ayudan a identificar a soldados caídos

Hanoi (VNA) - Las fuerzas de Seguridad Pública Popular han aprovechado sus capacidades en materia de datos demográficos, infraestructura de transformación digital y aplicaciones de la ciencia y la tecnología para localizar e identificar los restos de soldados caídos, dando continuidad a la labor de honrar sus sacrificios y facilitar su regreso a sus lugares de origen y a sus familias.



A medida que los recuerdos de la guerra se desvanecen con el paso del tiempo, los avances científicos y tecnológicos, junto con los esfuerzos constantes por identificar a quienes sacrificaron sus vidas por la nación, abren nuevas posibilidades para devolver los restos de los mártires a sus familias.



Bajo la dirección del Gobierno y del Ministerio de Seguridad Pública, el Departamento de Policía para la Gestión Administrativa del Orden Social (C06) de dicho ministerio ha liderado la revisión y estandarización de la información sobre los mártires y sus familiares, la recolección de muestras de ADN de sus parientes y la creación y gestión de una base de datos de ADN. Asimismo, coordina con los organismos forenses el cotejo de los datos genéticos para identificar los restos de los soldados caídos.



Durante más de un año, las fuerzas policiales encargadas de la gestión administrativa, en particular el C06, han trabajado intensamente para contactar con las familias, localizar a sus familiares y recoger muestras de ADN de personas cuyos parientes mártires aún no han sido identificados.



Las muestras recogidas en las distintas localidades son procesadas y cotejadas con los datos de ADN obtenidos de restos no identificados.



Una coincidencia genética permite confirmar la identidad, devolver un nombre a una tumba anónima y ofrecer respuestas largamente esperadas a familias que han aguardado durante décadas. Este trabajo pone de relieve el valor de los datos demográficos y biológicos, así como de la tecnología de análisis de ADN, para honrar a quienes sacrificaron sus vidas por la nación.



El caso del mártir Nguyen Quoc Hoi, originario de la comuna de Quang Phuc (antiguo distrito de Quang Trach de la antigua provincia de Quang Binh, actualmente barrio de Bac Gianh de la provincia de Quang Tri), constituye un ejemplo destacado.



Después de 54 años en el antiguo campo de batalla, su identidad fue confirmada mediante un cotejo de ADN. En mayo de 2025, la policía provincial, cuya jurisdicción pasó de Quang Binh a Quang Tri, coordinó con el C06 la recolección de muestras de ADN de familiares de mártires no identificados.



Más de un mes después, se encontró una coincidencia genética con los restos de una tumba no identificada en el antiguo Cementerio de Mártires de Duc Co, en la provincia de Gia Lai.



En julio de 2025, el Ministerio de Seguridad Pública y el Ministerio del Interior completaron los procedimientos para confirmar la identidad de 16 mártires, entre ellos Nguyen Quoc Hoi.



El 1 de septiembre de 2026, las autoridades y los residentes del barrio de Bac Gianh celebraron una ceremonia para rendir homenaje y volver a inhumar sus restos en el Cementerio de Mártires de Quang Phuc.



En respuesta a la campaña de 500 días destinada a intensificar la búsqueda de restos, la recolección de muestras de ADN y la identificación de mártires aún desconocidos, el Ministerio de Seguridad Pública lanzó una campaña intensiva de 30 días en 30 localidades, movilizando a más de 20.000 agentes para recoger muestras de ADN de familiares de mártires en todo el país.



El uso de la Base de Datos Nacional de Población y de la base de datos de ADN ha proporcionado una plataforma unificada para el cribado y cotejo de la información.



El coronel Tran Hong Phu, subdirector de la unidad C06, señaló que muchos mártires habían fallecido hacía décadas y sus registros estaban incompletos, mientras que numerosos familiares directos ya habían fallecido, lo que dificultaba especialmente el rastreo de las líneas maternas necesarias para obtener muestras de ADN.



Tras 100 días de campaña, se habían recogido más de 265.000 muestras de ADN de familiares de mártires, lo que representa el 106,3% del objetivo previsto. Se analizaron más de 71.000 muestras y se incorporaron casi 67.000 resultados a la base de datos.



La unidad C06 y los organismos competentes recogieron más de 172.000 muestras tan solo durante el mes de mayor actividad. Hasta la fecha, el Ministerio de Seguridad Pública ha recibido 224 resultados de análisis de ADN de restos de mártires y ha coordinado los procedimientos para identificar 33 casos.



El Ministerio afirmó que continuará recogiendo muestras de los familiares que aún faltan, completando la base de datos de ADN y ampliando el cotejo de información para contribuir a hacer realidad el deseo de las familias de los mártires de conocer la identidad y el paradero de sus seres queridos en todo el país./.



VNA