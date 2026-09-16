Rey y Reina de Tailandia visitan la Universidad de Hanoi

Hanoi (VNA) - El Rey de Tailandia, Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua, y la Reina Suthida Bajrasudhabimalalakshana visitaron hoy la Universidad de Hanoi, en el marco de su visita de Estado a Vietnam.



En su discurso de bienvenida, el rector de la Universidad de Hanoi, Nguyen Van Trao, expresó su honor por recibir a los monarcas tailandeses y destacó que su visita constituye un gran estímulo para los docentes, funcionarios y estudiantes de la institución.



La visita tuvo lugar en el marco del Año de Vietnam y Tailandia, que conmemora el 50.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países. Tras medio siglo de esfuerzos para fortalecer los vínculos bilaterales, la amistad y la cooperación entre Vietnam y Tailandia se han desarrollado cada vez más de manera profunda e integral, y las relaciones fueron elevadas al nivel de Asociación Estratégica Integral, abriendo un nuevo capítulo con una visión de cooperación a largo plazo y sustantiva.



En la Universidad de Hanoi, los vínculos entre ambos países se reflejan en la enseñanza del idioma tailandés, los intercambios culturales y los programas de intercambio estudiantil.



En 2009 se estableció el Centro de Lengua y Cultura Tailandesa. Hasta la fecha, más de mil estudiantes han cursado tailandés como segunda lengua extranjera; cerca de 200 alumnos han participado en programas de corta duración de lengua tailandesa y casi 150 han tenido la oportunidad de estudiar e intercambiar experiencias en Tailandia.



El Espacio Cultural Tailandés de la Universidad de Hanoi constituye también un punto destacado de la cooperación cultural y educativa entre ambos países. Renovado y ampliado en 2018 con el apoyo de la Embajada de Tailandia en Hanoi, este espacio ofrece a los estudiantes vietnamitas la oportunidad de conocer y experimentar la cultura tailandesa a través del idioma, el arte y diversas actividades interactivas.

El rey Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua de Tailandia y la reina Suthida Bajrasudhabimalalakshana visitaron el Centro Cultural Tailandés de la Universidad de Hanoi. Foto:



Actualmente, la Universidad mantiene relaciones de cooperación con cerca de 20 instituciones de educación superior de Tailandia, entre ellas la Universidad de Chulalongkorn, la Universidad de Assumption y la Universidad de Mahasarakham. Los programas abarcan el intercambio de docentes y estudiantes, así como cursos de corta duración, actividades de intercambio cultural y prácticas.



Más de 500 estudiantes tailandeses y más de 300 alumnos de la Academia Diplomática Devawongse Varopakarn han visitado la Universidad de Hanoi para estudiar, realizar prácticas y conocer la cultura vietnamita.



Las autoridades de la universidad vietnamita afirmaron que continuarán aprovechando sus fortalezas en la enseñanza de lenguas extranjeras, la educación internacional, el intercambio cultural y la cooperación académica, creando más oportunidades para que los estudiantes de ambos países estudien, compartan experiencias y crezcan juntos, contribuyendo así a fortalecer la amistad entre Vietnam y Tailandia desde las nuevas generaciones.



Con motivo de la visita, el Rey Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua y la Reina Suthida Bajrasudhabimalalakshana visitaron una clase de lengua tailandesa y una exposición de productos tradicionales de Tailandia elaborados por estudiantes de la universidad, y entregaron materiales y equipos docentes al Centro de Lengua y Cultura Tailandesa./.