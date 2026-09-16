Vietnam intercambia experiencias con Francia en ciencia e innovación

París (VNA)- Una delegación de la Comisión de Políticas y Estrategias del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, encabezada por su subjefe, Nguyen Duc Trung, realizó una visita de trabajo e investigación práctica en Francia, del 13 al 16 del corriente mes.



Durante la misión, la comitiva se reunió con representantes de la Embajada de Vietnam en Francia, visitó el centro de emprendimiento Station F y sostuvo un encuentro en la Universidad Paris-Saclay. Los intercambios se centraron en las experiencias en ciencia y tecnología, innovación, desarrollo del ecosistema de emprendimiento y formación de recursos humanos.



En las reuniones, Duc Trung afirmó que las relaciones entre Vietnam y Francia avanzan favorablemente, pero la cooperación en economía, inversión y tecnología aún dispone de un amplio margen de desarrollo. Ambas partes deben seguir elevando la calidad y eficacia de la cooperación, especialmente en economía, inversión, ciencia, tecnología, innovación y formación de recursos humanos.



En la Embajada de Vietnam, la delegación intercambió puntos de vista sobre los nuevos avances de las relaciones bilaterales, destacando la elevación de los vínculos al nivel de Asociación Estratégica Integral en octubre de 2024 como un hito importante que creó un marco para profundizar y ampliar la cooperación. Las partes también analizaron la situación socioeconómica de ambos países y las orientaciones para promover los lazos bilaterales en el futuro.



Durante la visita a Station F, la delegación conoció el modelo y el funcionamiento del centro de emprendimiento, incluidos sus mecanismos para identificar, seleccionar y apoyar a empresas emergentes innovadoras, movilizar recursos sociales, conectar las firmas con los mercados y evaluar el impacto del ecosistema de innovación. Asimismo, intercambió con representantes de la empresa Rizlum Team y de la asociación Conexión Global Vietnam-Francia (GCVF) sobre las perspectivas de cooperación entre Station F y socios vietnamitas.



Delegados participantes en el encuentro entre la Comisión de Políticas y Estrategias del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y la Universidad Paris-Saclay. (Foto: VNA)



En el encuentro con dirigentes de la Universidad Paris-Saclay, así como con profesores, científicos y expertos, la delegación compartió experiencias sobre la construcción de un ecosistema de investigación vinculado a la innovación y el emprendimiento, los modelos de gobernanza de la innovación y los mecanismos de conexión entre investigación, formación y empresas.



También se abordaron los procesos de identificación, evaluación e incubación de proyectos surgidos de laboratorios, la transferencia de tecnología, la comercialización de resultados de investigación, la protección de la propiedad intelectual y la creación de startups.



En su calidad de órgano asesor en materia de políticas, el Comisión de Políticas y Estrategias manifestó su deseo de fortalecer el intercambio de información y experiencias con instituciones y organizaciones francesas, con el fin de elevar la calidad de la investigación y el asesoramiento estratégico para el desarrollo socioeconómico.



La visita contribuyó a reforzar el intercambio y la puesta en común de experiencias internacionales en ciencia y tecnología, innovación, emprendimiento y vinculación entre universidades, institutos de investigación y empresas. Al mismo tiempo, permitió ampliar los contactos para promover oportunidades de cooperación práctica y contribuir a consolidar las relaciones Vietnam-Francia de manera más profunda, sustancial, eficaz y sostenible./.