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Vietnam y China amplían perspectivas de cooperación en agricultura de alta tecnología

Vietnam y China buscan profundizar la cooperación agrícola de alta tecnología mediante tecnología, capital, talento y normas para reforzar la seguridad alimentaria.

Modelo agrícola de alta tecnología en la provincia china de Guangdong. (Foto: VNA)
Modelo agrícola de alta tecnología en la provincia china de Guangdong. (Foto: VNA)

Beijing (VNA)- Vietnam y China comparten fronteras terrestres y fluviales, presentan notables similitudes culturales y cuentan con recursos agrícolas complementarios, por lo que la cooperación agrícola constituye un pilar importante de sus relaciones bilaterales, evaluó Wei Longbao, vicepresidente del centro No.1 de la iniciativa Impacto Académico de las Naciones Unidas para los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y director del Instituto de Gestión de Alimentos y Agronegocios de la Universidad de Zhejiang.

Al analizar las oportunidades, los desafíos y las perspectivas de la cooperación bilateral en el ámbito de la agricultura de alta tecnología, el experto dijo que China es actualmente el mayor mercado receptor de productos agrícolas de Vietnam, mientras que el país indochino es su principal socio comercial agrícola dentro de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).

Ambas partes han establecido mecanismos como el Comité Mixto de Cooperación Agrícola China-Vietnam y la conferencia conjunta de los directores de los Departamentos de Agricultura y Desarrollo Rural de Guangxi y cuatro provincias fronterizas vietnamitas. Asimismo, aprovechan marcos como el Acuerdo de Asociación Económica Integral Regional (RCEP) y el Área de Libre Comercio China-ASEAN para promover la colaboración, con énfasis en el desarrollo de plataformas de agricultura de alta tecnología, la facilitación del acceso a los mercados de productos agrícolas y la cooperación agrícola transfronteriza.

Según Wei Longbao, Vietnam se encuentra en una etapa crucial de transición hacia la digitalización de la agricultura, mientras que China ha desarrollado sistemas consolidados en ámbitos como la maquinaria agrícola inteligente, la agricultura digital y el fitomejoramiento. Además, las condiciones de producción agrícola de ambos países presentan similitudes, lo que favorece una elevada compatibilidad tecnológica.

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Wei Longbao, director del Instituto de Gestión de Alimentos y Agronegocios de la Universidad de Zhejiang. (Foto: VNA)


No obstante, señaló que la cooperación también enfrenta desafíos, entre ellos la adaptación y localización de las tecnologías, la falta de reconocimiento mutuo de normas y de mecanismos de facilitación aduanera, la escasez de recursos humanos especializados en inteligencia artificial (IA) y competencias digitales, así como los riesgos asociados al comercio transfronterizo, incluidos los tipos de cambio, el acceso a la tierra y las plagas y enfermedades.

En cuanto a las perspectivas, el académico destacó que en abril de 2026 China y Vietnam emitieron una declaración conjunta en la que establecieron el objetivo de construir una Comunidad de Futuro Compartido de mayor significado estratégico y profundizar aún más la Asociación de Cooperación Estratégica Integral. Este marco de alto nivel abre nuevas posibilidades para la colaboración a lo largo de toda la cadena de valor de la agricultura de alta tecnología y para una mayor coordinación en materia de seguridad alimentaria regional.

La cooperación científico-tecnológica agrícola entre ambos países está evolucionando del intercambio comercial de mercancías hacia una integración más profunda de tecnología, capital, talento y normas, lo que ofrece perspectivas favorables para su desarrollo, sostuvo.

Wei Longbao también presentó algunos modelos destacados de aplicación de alta tecnología en China, entre ellos los basados en “escenarios guiados e integración tecnológica”, “cooperación multilateral, demostración y promoción” y “servicios socializados y de uso compartido”. Estos modelos combinan tecnología, empresas, cooperativas y agricultores, facilitando la investigación, las pruebas a pequeña escala, la adaptación a las condiciones locales y la posterior ampliación gradual de las aplicaciones./.

VNA
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