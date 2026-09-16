Vietnam aprovecha los BRICS para diversificar sus relaciones

Hanoi (VNA)- La reciente participación de Vietnam en la 18.ª Cumbre de los BRICS en Nueva Delhi (India), en calidad de país asociado, ha generado nuevos espacios para que la nación indochina diversifique sus relaciones, refuerce su autonomía estratégica y profundice su integración con nuevos motores de desarrollo.



Así lo evaluó Pradhan, exasesor adjunto de Seguridad Nacional de la India, en declaraciones a los corresponsales de la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en esta capital sobre el significado de la participación del primer ministro Le Minh Hung y de la delegación vietnamita de alto nivel en el evento diplomático más importante del año del país anfitrión.



La asistencia activa y las contribuciones prácticas de los países socios —incluido Vietnam— han sido fundamentales para el éxito general de la 18.ª Cumbre de los BRICS, reiteró.



Vietnam puede considerar a los BRICS como una «herramienta de diversificación estratégica» y aprovechar este bloque de 11 miembros para ampliar los mercados, atraer tecnología e inversión, mejorar la resiliencia de la cadena de suministro y fortalecer su voz en la gobernanza global, al mismo tiempo, seguir situando a la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) como pilar fundamental y mantener sus sólidas asociaciones con Estados Unidos, Japón, Europa y otros socios, enfatizó.



En el plano económico, Pradhan consideró que Vietnam puede aprovechar los BRICS para diversificar sus socios, impulsar la atracción de inversiones y la transferencia de tecnología, dar prioridad a los minerales esenciales y a la resiliencia de las cadenas de suministro, así como participar activamente en iniciativas de transformación digital e inteligencia artificial (IA).



Además, Vietnam también puede aprovechar su condición de país asociado de los BRICS para actuar como un «brazo extendido de la ASEAN», sugirió. En este proceso, las relaciones con la India podrían desempeñar un papel especialmente útil, detalló.



Ambos países aprovecharán los BRICS para profundizar la cooperación bilateral, al tiempo que coordinarán esfuerzos para fortalecer su voz e influencia en el Sur Global, precisó.



De acuerdo con el especialista, Vietnam también debería utilizar los BRICS como una «palanca» para diversificar sus relaciones diplomáticas, mantener firmemente su política de no alineamiento y seguir enviando delegaciones de alto nivel a las cumbres del bloque, fortaleciendo así los nexos con el país anfitrión.



Cabe destacar que las conversaciones entre el primer ministro indio, Narendra Modi, y su homólogo vietnamita, Le Minh Hung, demostraron que las relaciones entre las dos partes están experimentando un cambio significativo, desde la “confianza estratégica” a la “implementación estratégica”, señaló.



La cooperación en materia de defensa y seguridad, tierras raras, energía y espacio exterior, junto con la propuesta de establecer un mecanismo de diálogo “2+2”, refleja que los nexos bilaterales se centran cada vez más en ámbitos de importancia estratégica a largo plazo, agregó.



En general, la participación de Vietnam en la 18.ª Cumbre de los BRICS como país asociado ha generado un nuevo impulso multilateral, concluyó.



Vietnam y la India —país anfitrión— pueden convertirse sin duda en puentes vitales que conecten el sur de Asia, la ASEAN y el Sur Global en un sentido más amplio, al tiempo que ambas naciones preservan su autonomía estratégica.



Al adoptar ese enfoque, Vietnam puede relacionarse con diversas partes sin depender de ellas ni verse limitado./.

VNA