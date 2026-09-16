Vietnam - Argentina: oportunidad de ampliar el acceso al mercado del Mercosur

Buenos Aires (VNA) – Vietnam y Argentina tienen ante sí nuevas oportunidades para ampliar la cooperación comercial, especialmente mediante las negociaciones del Acuerdo Comercial Preferencial (PTA) entre Vietnam y el Mercado Común del Sur (Mercosur), así como la solicitud de Argentina de adhesión al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP).



Durante el 30 Día de la Exportación, organizado el 15 de septiembre en Buenos Aires por la Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA), bajo el lema “Nueva frontera exportadora: la transformación en curso”, la embajadora de Vietnam en Argentina, Ngo Minh Nguyet, destacó que Vietnam considera a Argentina y al Mercosur socios importantes en América del Sur y ve un amplio potencial para profundizar los vínculos comerciales y de inversión.



Según la diplomática, el comercio bilateral alcanzó 4,27 mil millones de dólares en 2025, un aumento del 4,1% interanual. Vietnam exporta a Argentina principalmente equipos eléctricos y electrónicos, calzado, maquinaria, textiles y equipos ópticos, mientras que importa cereales, maíz, alimentos para animales, harina de soja, algodón, cuero, carne y productos lácteos.



Señaló que ambos países también pueden ampliar la cooperación en sectores como minerales estratégicos, biotecnología, energías renovables y productos farmacéuticos, aprovechando la complementariedad de sus economías.

Delegados en el evento. (Fuente: VNA)





Las negociaciones del PTA Vietnam-Mercosur comenzaron en diciembre de 2025 y la primera ronda se celebró en Buenos Aires del 24 al 28 de agosto pasado.



La jefa de la misión diplomática vietnamita destacó que el Mercosur representa un mercado de más de 270 millones de habitantes, mientras que el comercio entre Vietnam y el bloque pasó de unos 6,6 mil millones de dólares en 2015 a más de 12 mil millones en el año pasado.



El acuerdo contribuiría a reducir las barreras arancelarias y no arancelarias y ampliar el acceso a los mercados, aseguró.



En cuanto al CPTPP, la embajadora acogió con satisfacción la solicitud formal presentada por Argentina el 2 de junio último.



Como miembro fundador y presidente del CPTPP en 2026, Vietnam coordinará con los demás integrantes durante el proceso correspondiente, dijo.



Según Ngo Minh Nguyet, la combinación de un PTA Vietnam-Mercosur y la eventual incorporación de Argentina al CPTPP abriría nuevas oportunidades para las empresas de ambos países, con Vietnam como puerta de entrada de Argentina a la ASEAN y Argentina como plataforma de Vietnam hacia América del Sur.



Por su parte, el canciller Pablo Quirno informó que las exportaciones argentinas alcanzaron casi 58 mil millones de dólares en el primer semestre de 2026, un 23% más interanual, mientras que el ministro de Economía, Luis Caputo, subrayó la importancia de la estabilidad macroeconómica y fiscal.



El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, destacó la eliminación de unas 17.000 regulaciones y las medidas destinadas a reducir los costos logísticos.



El presidente de CERA, Fernando Landa, señaló que las exportaciones argentinas podrían alcanzar este año un récord de 103,2 mil millones de dólares, impulsadas por la energía, la minería, la agricultura y la industria./.