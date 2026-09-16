Vietnam impulsa transición hacia la energía verde mediante la energía solar residencial

Hanoi (VNA) - La región del Sudeste de Vietnam cuenta con un amplio potencial para desarrollar la energía solar en tejados destinada a la generación y el consumo propios, aunque persisten obstáculos relacionados con los trámites, la conexión a la red y la venta de excedentes de electricidad.



El Decreto N.º 243/2026/ND-CP, promulgado por el Gobierno el 26 de junio de 2026 para detallar algunas disposiciones de la Ley de Electricidad sobre el desarrollo de las energías renovables y las nuevas energías, incorpora varias nuevas regulaciones. Entre ellas destaca el aumento, del 20% al 50%, del porcentaje de electricidad excedente que puede venderse, así como una mayor descentralización de los procedimientos administrativos, medidas que se espera den un nuevo impulso a este mercado.



Gran potencial, pero persisten obstáculos

La generación de energía solar en tejados para consumo propio comenzó a desarrollarse en Ciudad Ho Chi Minh alrededor de 2020. A lo largo de las distintas etapas, las políticas han sido ajustadas y complementadas para adaptarse a la realidad, contribuyendo a crear un marco jurídico para que hogares y empresas inviertan en fuentes renovables y utilicen electricidad generada localmente.



Nguyen Thi Kim Ngoc, subdirectora del Departamento de Industria y Comercio de Ciudad Ho Chi Minh, señaló que la urbe todavía dispone de un gran potencial para desarrollar este tipo de energía solar. Actualmente cuenta con más de 22.000 sistemas solares en tejados, de los cuales unos 6.300 están destinados a la generación y el consumo propios.



Según la Corporación de Electricidad de Ciudad Ho Chi Minh (EVNHCMC), hasta el 5 de septiembre de 2026 había en la ciudad 6.241 sistemas solares en tejados para generación y consumo propios, con una capacidad total de 472 MWp. Cabe destacar que, en apenas unos tres meses, el número de sistemas solares en tejados notificados por los residentes al sector eléctrico aumentó en casi 3.000.



El rápido crecimiento plantea, no obstante, la necesidad de unificar la interpretación de las normas y establecer procedimientos claros. En una conferencia celebrada recientemente en Ciudad Ho Chi Minh para implementar el Decreto N.º 243/2026/ND-CP, se aclararon diversos aspectos relacionados con los trámites, las responsabilidades de gestión, el nivel de tensión de conexión y las condiciones para vender los excedentes de electricidad.



Nguyen Quang Long, del Departamento de Electricidad del Ministerio de Industria y Comercio, señaló que es necesario distinguir los sistemas de energía solar en tejados regulados específicamente por cada decreto, incluidos los Decretos N.º 57/2025/ND-CP y N.º 58/2025/ND-CP, para evitar la aplicación incorrecta de los procedimientos. En el caso de los sistemas instalados en parques y complejos industriales, también resulta importante identificar correctamente la entidad encargada de gestionar la red eléctrica.



Nuevas oportunidades para hogares y empresas

El recién promulgado Decreto N.º 243/2026/ND-CP amplía las posibilidades para que las localidades pongan en práctica estas políticas. Uno de sus cambios más destacados es el aumento, del 20% al 50%, del porcentaje de electricidad excedente que puede venderse desde los sistemas solares en tejados destinados a la generación y el consumo propios.



Según Bui Trung Kien, subdirector general de EVNHCMC, esta disposición crea un incentivo adicional para que hogares y empresas inviertan en sistemas solares en tejados. El aumento del porcentaje de excedentes comercializables mejora las perspectivas de las inversiones, ya que ofrecer mecanismos adicionales para utilizar la electricidad que no se consume localmente proporciona a los inversores una base más sólida para calcular la rentabilidad económica de los sistemas.



Esto resulta especialmente importante debido a que el coste de inversión, el período de recuperación del capital y la capacidad de aprovechamiento de la potencia son factores que hogares y empresas consideran antes de decidir la instalación. El decreto también incorpora a las empresas eléctricas que poseen redes propias entre las entidades autorizadas a comprar los excedentes de electricidad.



Otra novedad es que el Decreto N.º 243/2026/ND-CP refuerza la descentralización de la recepción de los trámites administrativos a nivel comunal. La incorporación de nuevos puntos de recepción en las localidades se espera que facilite el proceso de implementación para hogares y empresas.



Sin embargo, para que la energía solar en tejados se desarrolle de acuerdo con su potencial, las políticas aún deben seguir perfeccionándose. El mecanismo de apoyo a los hogares para desarrollar sistemas de generación y consumo propios todavía está pendiente de una regulación específica. Asimismo, la capacidad de las fuentes de generación propia debe ser compatible con la demanda eléctrica y las condiciones de desarrollo del sistema eléctrico. También es necesario establecer normas más concretas sobre la instalación de sistemas de almacenamiento de electricidad combinados con fuentes de generación y consumo propios.



Ciudad Ho Chi Minh y las localidades del Sudeste de Vietnam cuentan con condiciones favorables para ampliar las fuentes locales de energía renovable. En un contexto de creciente demanda de electricidad y de transición hacia la energía verde, eliminar los obstáculos para que la energía solar en tejados se desarrolle de manera adecuada beneficiará a hogares y empresas, contribuirá a diversificar el suministro eléctrico, mejorar la eficiencia energética y respaldar los objetivos de desarrollo sostenible de las localidades./.

VNA