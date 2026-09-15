Impulsan cooperación entre Vietnam y Corea del Sur en semiconductores y electrónica



Seúl (VNA) – La Embajada de Vietnam en Corea del Sur celebró hoy una mesa redonda con cerca de 30 empresas surcoreanas de los sectores de semiconductores y electrónica, entre ellas numerosos proveedores de Samsung, SK y LG.



Entre los principales temas debatidos figuraron los eslabones de la cadena de valor en los que Vietnam debería centrarse para atraer inversiones; los requisitos de las empresas surcoreanas para ampliar su producción; las oportunidades de cooperación bilateral en materia de tecnología, investigación y desarrollo (I+D) y recursos humanos; así como las estrategias que pueden adoptar las empresas vietnamitas para mejorar su acceso a las cadenas de suministro.



En su discurso de apertura, el embajador de Vietnam en Corea del Sur, Vu Ho, destacó que Vietnam no busca simplemente atraer un mayor número de fábricas. El país aspira, más bien, a atraer proyectos que incorporen nuevas tecnologías, formen ingenieros, desarrollen actividades de investigación y desarrollo y permitan que un mayor número de empresas vietnamitas se integren en las cadenas de suministro.



Los debates de la mesa redonda se centraron en las ubicaciones para la inversión, la infraestructura de los parques industriales, el suministro estable de electricidad, el personal técnico, las políticas de incentivos y el potencial de conexión con socios vietnamitas. Numerosas empresas surcoreanas manifestaron su interés en ampliar sus actividades de producción e investigación y desarrollo, así como en explorar oportunidades para participar en proyectos en Vietnam.



La participación de la empresa Viglacera, junto con empresas tecnológicas, asociaciones y organizaciones vietnamitas de promoción de inversiones, contribuyó a conectar directamente las necesidades de los inversores con las ubicaciones de producción, la infraestructura, los recursos humanos y los socios disponibles en el país.



Vu Ho subrayó que la Embajada continuará proporcionando información y conectando a las empresas con los ministerios, sectores, localidades, parques industriales y socios vietnamitas, al tiempo que dará seguimiento a las propuestas planteadas durante la mesa redonda para promover proyectos viables.



Vietnam considera a Corea del Sur un socio prioritario para el desarrollo de las industrias de alta tecnología y desea que las inversiones surcoreanas estén cada vez más vinculadas con la transferencia de tecnología, el desarrollo de los recursos humanos y el fortalecimiento de las capacidades de los proveedores vietnamitas, afirmó el embajador.



El valor de la mesa redonda no reside en el número de tarjetas de visita intercambiadas durante la jornada, sino en los proyectos, contratos y asociaciones que continúen desarrollándose después de la reunión. Este encuentro ofrece un canal directo para que las empresas de ambos países exploren conjuntamente nuevas oportunidades, contribuyendo así a profundizar la asociación estratégica integral entre Vietnam y Corea del Sur./.

VNA