Vietnam y Alemania impulsan cooperación en formación de recursos humanos digitales

Berlín (VNA)- Vietnam impulsa la formación de recursos humanos digitales mediante la modernización de la educación profesional, una de las áreas de cooperación con el estado alemán de Hesse.



Representantes de varios centros vietnamitas de educación y formación profesional han completado recientemente el programa de capacitación “Expertos en transformación digital”, puesto en marcha en 2023 con financiación del estado de Hesse y ejecutado por la Organización alemana de apoyo a las universidades (WUS), en coordinación con la Universidad Vietnam-Alemania (VGU).



El presidente de WUS Alemania, doctor Kambiz Ghawami, señaló que los participantes que han completado el programa desempeñarán un papel importante en el impulso de la transformación digital en los centros de educación y formación profesional de Vietnam.



Un aspecto destacado del programa es que, además de proporcionar conocimientos sobre tecnologías de la información, se centra en la gestión del proceso de transformación digital, la creación de entornos de aprendizaje digitales y la movilización de docentes y personal para participar en este proceso.



De este modo, los expertos y profesores vietnamitas no solo acceden a nuevas tecnologías, sino que también desarrollan capacidades para organizar y liderar la transformación digital en sus respectivas instituciones.



El rápido desarrollo de la inteligencia artificial (IA) está planteando la necesidad de transformar los métodos de enseñanza y gestión en los centros de educación y formación profesional.



Según el doctor Ghawami, la tecnología solo puede ser eficaz cuando va acompañada de responsabilidad humana.



Subrayó que “la tecnología debe estar al servicio de las personas, y no al revés”, y exhortó a los participantes a convertirse en “embajadores de la transformación digital” en sus instituciones, vinculando la innovación tecnológica con los principios éticos y la responsabilidad social.



El programa “Expertos en transformación digital” forma parte de la cooperación entre Vietnam y Hesse en los ámbitos de la educación y el desarrollo de recursos humanos.



La VGU continúa desempeñando un papel de puente en la cooperación educativa, la formación profesional y la transformación digital, con el objetivo de fortalecer la capacidad del sistema de educación y formación profesional y preparar recursos humanos capaces de adaptarse a las nuevas demandas del mercado laboral en la era digital.



El programa se desarrolla en un contexto en el que Vietnam se ha fijado el objetivo de convertirse en un país industrial de altos ingresos y en una nación líder de la región en tecnología digital para 2045.



Para 2030, Vietnam aspira a formar un contingente de más de tres millones de trabajadores especializados en tecnología digital. En este proceso, la educación y formación profesional desempeña un papel directo en la preparación de recursos humanos para un mercado laboral que cambia rápidamente bajo el impacto de la IA, la automatización y otras tecnologías digitales./.

VNA