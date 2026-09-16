Impulsan cambio de mentalidad para cerrar la brecha digital en zonas de minorías étnicas

Hanoi (VNA) – En los últimos años, el Partido y el Estado han prestado especial atención a la transformación digital en las comunidades de minorías étnicas. Sin embargo, las personas que afrontan importantes limitaciones geográficas, económicas, educativas y lingüísticas corren un riesgo cada vez mayor de quedar rezagadas en materia digital.

El desafío, por tanto, consiste en desarrollar soluciones específicas y eficaces que garanticen que todos los ciudadanos puedan acceder a la tecnología, utilizarla y beneficiarse del proceso de transformación digital.



El riesgo de la desigualdad digital

El programa nacional de transformación digital, con horizonte hasta 2025 y visión a 2030, tiene como objetivo desarrollar el gobierno digital, la economía digital y la sociedad digital, al tiempo que busca reducir la brecha digital entre las distintas regiones.

La Decisión n.º 1719/QD-TTg, relativa al programa nacional de objetivos para el desarrollo socioeconómico en zonas de minorías étnicas y regiones montañosas para el periodo 2021-2030, identifica la transformación digital como un componente clave del desarrollo regional. Tras más de un año de implementación del modelo de administración local de dos niveles, el acceso y el uso de los servicios digitales se han convertido gradualmente en una necesidad para todos los ciudadanos.

No obstante, la Dra. Ro Dam Thi Bich Ngoc, del Instituto de Sociología y Psicología, dependiente de la Academia de Ciencias Sociales de Vietnam, señaló que el porcentaje de solicitudes presentadas en línea no refleja necesariamente el nivel de competencias digitales de los ciudadanos, especialmente en las zonas habitadas por minorías étnicas.

Tras un periodo de investigación sobre la participación ciudadana en la gobernanza digital, Ngoc identificó tres barreras específicas que podrían contribuir a ampliar la brecha digital en estas comunidades.

La primera es el idioma. Para una parte importante de las personas pertenecientes a minorías étnicas, su lengua materna sigue desempeñando un papel fundamental en la vida cotidiana y la comunicación.

Por otro lado, las plataformas de servicios públicos, la banca digital y los servicios de comercio electrónico utilizan principalmente el vietnamita estándar y contienen numerosos términos administrativos y tecnológicos. Esto supone un desafío considerable para quienes tienen dificultades para comprender la información que aparece en pantalla.

Otra dificultad radica en la diferencia entre el entorno digital y el espacio cultural de las comunidades locales. Muchas culturas de minorías étnicas conceden gran importancia a la vida comunitaria y colectiva, en contraste con el enfoque individualizado del usuario que suele caracterizar a los servicios digitales.

Las limitaciones económicas constituyen otro obstáculo. Para muchos hogares pobres o en riesgo de pobreza en zonas de minorías étnicas, el coste de adquirir dispositivos y mantener una conexión a Internet sigue siendo una carga importante. A menudo, estos gastos deben quedar relegados frente a necesidades básicas como la educación de los hijos, la alimentación y la compra de semillas agrícolas.

H’Loan Bdap, vicepresidenta del Consejo Popular de la comuna de Dak Lieng, en la provincia central de Dak Lak, señaló que en algunas aldeas y poblados de minorías étnicas de la zona, muchos residentes disponen de teléfonos inteligentes, pero no saben crear cuentas, utilizar los servicios públicos en línea, completar la autenticación electrónica o realizar pagos sin efectivo.

Asimismo, tienen dificultades para encontrar información y comprobar su veracidad, y carecen de las habilidades necesarias para proteger sus datos personales y reconocer los riesgos de las estafas en línea.



Convertir la tecnología en una capacidad para el desarrollo



La Dra. Pham Thi Xuan Nga, subdirectora de la sucursal para la región central y la Altiplanicie Occidental de la Academia de Ciencias Sociales de Vietnam, afirmó que reducir la brecha digital es una necesidad urgente para garantizar el desarrollo sostenible y evitar que nadie quede atrás. Por ello, es necesario contar con una estrategia de implementación clara para cerrar esta brecha.

La experta señaló que es necesario cambiar el enfoque: pasar de simplemente acercar la tecnología a la población a dotar a las personas de las capacidades necesarias para utilizarla.

Bajo este enfoque, cada aldea y poblado debería contar con personas con conocimientos digitales básicos capaces de ayudar a los residentes locales. Esta red podría incluir a funcionarios locales, miembros de organizaciones juveniles, docentes, integrantes de asociaciones de mujeres, personas respetadas de la comunidad, personal policial y militar, así como trabajadores de los sectores postal y de telecomunicaciones. Esta red debería funcionar de manera regular y prestar apoyo de forma continua.

La Dra. Ro Dam Thi Bich Ngoc subrayó que mejorar las competencias digitales de las comunidades de minorías étnicas requiere adaptar los datos y contenidos digitales al contexto local. También deberían desarrollarse herramientas de asistencia digital que ofrezcan apoyo en las lenguas maternas de los usuarios, contribuyendo así a reducir las barreras lingüísticas.

Además, el objetivo de la transformación digital no debe limitarse a enseñar a las personas a utilizar un teléfono inteligente, sino que debe permitirles aprovechar la tecnología para mejorar sus medios de vida y su calidad de vida.

En algunas localidades, las comunidades de minorías étnicas ya han recibido capacitación para utilizar la tecnología en la transmisión en vivo y la venta de café, pimienta y durián, la promoción de productos del programa OCOP, la comercialización de mercancías a través de plataformas de comercio electrónico y el desarrollo del turismo comunitario. Estos modelos deberían ampliarse, afirmó.

Las aldeas y poblados también deberían contar con puntos de apoyo para acceder a los servicios públicos, evitando así que se produzca una situación en la que la administración pública avance cada vez más hacia la digitalización mientras a los ciudadanos les resulta más difícil acceder a los servicios de las autoridades.

La gobernanza de la transformación digital a nivel local debe situar siempre a las personas en el centro. Los ciudadanos no deben ser considerados meros beneficiarios de las políticas, sino participantes activos y protagonistas del proceso de transformación digital./.