Sociedad

Impulsan cambio de mentalidad para cerrar la brecha digital en zonas de minorías étnicas

Vietnam impulsa soluciones digitales adaptadas a las comunidades de minorías étnicas para reducir la brecha digital y mejorar el acceso a servicios públicos y oportunidades de desarrollo.

La cooperativa de la provincia de Ca Mau, en coordinación con el periódico y la emisora de radio y televisión de Ca Mau, organiza una feria de productos OCOP, combinando la venta presencial con transmisiones en directo para promocionar y comercializar en línea productos típicos y especialidades locales de la provincia. (VNA)
La cooperativa de la provincia de Ca Mau, en coordinación con el periódico y la emisora de radio y televisión de Ca Mau, organiza una feria de productos OCOP, combinando la venta presencial con transmisiones en directo para promocionar y comercializar en línea productos típicos y especialidades locales de la provincia. (VNA)

Hanoi (VNA) – En los últimos años, el Partido y el Estado han prestado especial atención a la transformación digital en las comunidades de minorías étnicas. Sin embargo, las personas que afrontan importantes limitaciones geográficas, económicas, educativas y lingüísticas corren un riesgo cada vez mayor de quedar rezagadas en materia digital.

El desafío, por tanto, consiste en desarrollar soluciones específicas y eficaces que garanticen que todos los ciudadanos puedan acceder a la tecnología, utilizarla y beneficiarse del proceso de transformación digital.

El riesgo de la desigualdad digital

El programa nacional de transformación digital, con horizonte hasta 2025 y visión a 2030, tiene como objetivo desarrollar el gobierno digital, la economía digital y la sociedad digital, al tiempo que busca reducir la brecha digital entre las distintas regiones.

La Decisión n.º 1719/QD-TTg, relativa al programa nacional de objetivos para el desarrollo socioeconómico en zonas de minorías étnicas y regiones montañosas para el periodo 2021-2030, identifica la transformación digital como un componente clave del desarrollo regional. Tras más de un año de implementación del modelo de administración local de dos niveles, el acceso y el uso de los servicios digitales se han convertido gradualmente en una necesidad para todos los ciudadanos.

No obstante, la Dra. Ro Dam Thi Bich Ngoc, del Instituto de Sociología y Psicología, dependiente de la Academia de Ciencias Sociales de Vietnam, señaló que el porcentaje de solicitudes presentadas en línea no refleja necesariamente el nivel de competencias digitales de los ciudadanos, especialmente en las zonas habitadas por minorías étnicas.

Tras un periodo de investigación sobre la participación ciudadana en la gobernanza digital, Ngoc identificó tres barreras específicas que podrían contribuir a ampliar la brecha digital en estas comunidades.

La primera es el idioma. Para una parte importante de las personas pertenecientes a minorías étnicas, su lengua materna sigue desempeñando un papel fundamental en la vida cotidiana y la comunicación.

Por otro lado, las plataformas de servicios públicos, la banca digital y los servicios de comercio electrónico utilizan principalmente el vietnamita estándar y contienen numerosos términos administrativos y tecnológicos. Esto supone un desafío considerable para quienes tienen dificultades para comprender la información que aparece en pantalla.

Otra dificultad radica en la diferencia entre el entorno digital y el espacio cultural de las comunidades locales. Muchas culturas de minorías étnicas conceden gran importancia a la vida comunitaria y colectiva, en contraste con el enfoque individualizado del usuario que suele caracterizar a los servicios digitales.

Las limitaciones económicas constituyen otro obstáculo. Para muchos hogares pobres o en riesgo de pobreza en zonas de minorías étnicas, el coste de adquirir dispositivos y mantener una conexión a Internet sigue siendo una carga importante. A menudo, estos gastos deben quedar relegados frente a necesidades básicas como la educación de los hijos, la alimentación y la compra de semillas agrícolas.

H’Loan Bdap, vicepresidenta del Consejo Popular de la comuna de Dak Lieng, en la provincia central de Dak Lak, señaló que en algunas aldeas y poblados de minorías étnicas de la zona, muchos residentes disponen de teléfonos inteligentes, pero no saben crear cuentas, utilizar los servicios públicos en línea, completar la autenticación electrónica o realizar pagos sin efectivo.

Asimismo, tienen dificultades para encontrar información y comprobar su veracidad, y carecen de las habilidades necesarias para proteger sus datos personales y reconocer los riesgos de las estafas en línea.

Convertir la tecnología en una capacidad para el desarrollo

La Dra. Pham Thi Xuan Nga, subdirectora de la sucursal para la región central y la Altiplanicie Occidental de la Academia de Ciencias Sociales de Vietnam, afirmó que reducir la brecha digital es una necesidad urgente para garantizar el desarrollo sostenible y evitar que nadie quede atrás. Por ello, es necesario contar con una estrategia de implementación clara para cerrar esta brecha.

La experta señaló que es necesario cambiar el enfoque: pasar de simplemente acercar la tecnología a la población a dotar a las personas de las capacidades necesarias para utilizarla.

Bajo este enfoque, cada aldea y poblado debería contar con personas con conocimientos digitales básicos capaces de ayudar a los residentes locales. Esta red podría incluir a funcionarios locales, miembros de organizaciones juveniles, docentes, integrantes de asociaciones de mujeres, personas respetadas de la comunidad, personal policial y militar, así como trabajadores de los sectores postal y de telecomunicaciones. Esta red debería funcionar de manera regular y prestar apoyo de forma continua.

La Dra. Ro Dam Thi Bich Ngoc subrayó que mejorar las competencias digitales de las comunidades de minorías étnicas requiere adaptar los datos y contenidos digitales al contexto local. También deberían desarrollarse herramientas de asistencia digital que ofrezcan apoyo en las lenguas maternas de los usuarios, contribuyendo así a reducir las barreras lingüísticas.

Además, el objetivo de la transformación digital no debe limitarse a enseñar a las personas a utilizar un teléfono inteligente, sino que debe permitirles aprovechar la tecnología para mejorar sus medios de vida y su calidad de vida.

En algunas localidades, las comunidades de minorías étnicas ya han recibido capacitación para utilizar la tecnología en la transmisión en vivo y la venta de café, pimienta y durián, la promoción de productos del programa OCOP, la comercialización de mercancías a través de plataformas de comercio electrónico y el desarrollo del turismo comunitario. Estos modelos deberían ampliarse, afirmó.

Las aldeas y poblados también deberían contar con puntos de apoyo para acceder a los servicios públicos, evitando así que se produzca una situación en la que la administración pública avance cada vez más hacia la digitalización mientras a los ciudadanos les resulta más difícil acceder a los servicios de las autoridades.

La gobernanza de la transformación digital a nivel local debe situar siempre a las personas en el centro. Los ciudadanos no deben ser considerados meros beneficiarios de las políticas, sino participantes activos y protagonistas del proceso de transformación digital./.

VNA
#Nghị quyết 57 #NQ 57 #brecha digital #minorías étnicas en Vietnam #transformación digital #zonas montañosas de Vietnam #economía digital #gobierno digital
Seguir VietnamPlus

Transformación digital

Noticias relacionadas

Ver más

Lai Chau transforma su potencial en oportunidades

Lai Chau transforma su potencial en oportunidades

Lai Chau, en el noroeste de Vietnam, abre nuevas oportunidades de inversión gracias a su potencial en agricultura de alta tecnología, silvicultura, turismo y recursos naturales. La provincia ha anunciado 118 proyectos en busca de inversión y apuesta por un entorno empresarial más abierto y sostenible.

Doan Duc Hao, director del Departamento de Asuntos de la Juventud e Igualdad de Género del Ministerio del Interior. (Foto: VNA)

Vietnam y Corea del Sur promueven cooperación y papel de la juventud

En el marco de un memorando de entendimiento sobre el intercambio de experiencias y de jóvenes entre el Ministerio del Interior y la Fundación Corea (KF), una delegación de 16 jóvenes funcionarios públicos surcoreanos, procedentes de ministerios y organismos centrales, así como de administraciones locales, visitó y realizó hoy en Hanoi una sesión de trabajo con la cartera.

Miembros veteranos de la Asociación de Amistad Japón-Vietnam recuerdan la época en que participaron en el movimiento de apoyo a Vietnam. Foto: VNA

Fotos de VNA, puente informativo entre Vietnam y movimiento de solidaridad en Japón

Hay fotografías que no solo registran la historia, sino también transmiten la verdad, despiertan la conciencia y tienden puentes de solidaridad entre los pueblos. Las fotografías proporcionadas por la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) a la Asociación de Amistad Japón-Vietnam desde la década de 1950 cumplieron precisamente esa misión.

Nueva visión urbanística para el lago Hoan Kiem y sus alrededores

Nueva visión urbanística para el lago Hoan Kiem y sus alrededores

Del 7 al 26 de septiembre, Hanoi recabará opiniones sobre el plan de ordenación del área del lago Hoan Kiem y sus alrededores, en las demarcaciones de los barrios de Hoan Kiem y Cua Nam, con propuestas para ampliar los espacios públicos y renovar el paisaje urbano.