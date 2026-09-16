Cultura-Deporte

Vietnam envía 348 atletas a los Juegos Asiáticos ASIAD 20

La delegación deportiva vietnamita, incluidos 348 atletas, partió de Hanoi hacia Japón para participar en los XX Juegos Asiáticos (ASIAD 20).

La delegación deportiva vietnamita. (Fuente: baochinhphu.vn)
La delegación deportiva vietnamita. (Fuente: baochinhphu.vn)

Hanoi (VNA) La delegación deportiva vietnamita, incluidos 348 atletas, partió de Hanoi hacia Japón para participar en los XX Juegos Asiáticos (ASIAD 20).

Durante la ceremonia de despedida, Nguyen Danh Hoang Viet, jefe del Departamento de Educación Física y Deportes de Vietnam, expresó su agradecimiento a la Aerolínea Vietnam Airlines y a las autoridades competentes por su apoyo y coordinación para facilitar la partida de la delegación deportiva nacional rumbo a Japón.

El funcionario pidió a todos los miembros de la representación a mantener un alto espíritu de solidaridad, respetar las leyes del país anfitrión y competir al máximo por los colores de la bandera de la Patria.

Cada miembro de la delegación será un embajador encargado de promover ante los amigos internacionales la imagen de un Vietnam hermoso, hospitalario, pacífico y estable, puntualizó.

Con 348 atletas, Vietnam competirá en 33 deportes y disciplinas, sobre todo kárate, tiro, atletismo, gimnasia y deportes electrónicos, entre otros, con el objetivo final de conquistar más de cuatro medallas de oro en ASIAD 20.

En ASIAD 19, que tuvo lugar en la ciudad china de Hangzhou del 23 deseptiembre al 8 de octubre de 2023, Vietnam obtuvo tres medallas de oro, cinco de plata y 19 de bronce, ocupando el puesto 21 entre 45 países y territorios en el medallero./.

VNA
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