Vietnam y Malasia exploran cooperación en agricultura inteligente

Kuala Lumpur (VNA) - En medio de sus esfuerzos por modernizar el sector agrícola, Malasia está acelerando la transición de un modelo tradicional e intensivo en mano de obra hacia una agricultura de alta tecnología en el marco de la Política Nacional de Agricultura y Alimentación (NAP 2.0).



Durante una entrevista concedida a la Agencia Vietnamita de Noticias en Malasia, el profesor Tan Jian Ping, director del Centro Stargaze de Investigación sobre Agricultura Sostenible de la Universidad XMUM, compartió sus perspectivas sobre este proceso y el potencial de cooperación estratégica entre Malasia y Vietnam en tecnología agrícola.



Según Tan Jian Ping, el eje de la NAP 2.0 es la aplicación de tecnologías de la Industria 4.0, como el Internet de las cosas (IoT), drones, inteligencia artificial (IA), automatización y biotecnología. La transición busca no solo elevar la productividad, sino también reducir la excesiva dependencia de trabajadores extranjeros y reforzar la seguridad alimentaria nacional.



Entre los sectores prioritarios figuran el aceite de palma, el caucho, los cultivos frutales de alto valor, como el durián, y modelos de producción de alta tecnología, como la agricultura bajo techo y la acuicultura.



En el sector arrocero, el profesor Tan Jian Ping reconoció que Vietnam posee una escala de producción y una experiencia superiores. En lugar de invertir para reproducir los logros de Vietnam, Malasia considera que existe una gran oportunidad para aprender y establecer asociaciones estratégicas.



Al mismo tiempo, señaló varios obstáculos para ampliar la agricultura de alta tecnología, entre ellos los elevados costos iniciales para los pequeños agricultores, las deficiencias de infraestructura y conectividad, el envejecimiento de la mano de obra y las dificultades para adaptar tecnologías diseñadas para grandes plantaciones a explotaciones de menor escala.



Para superar estas barreras, Tan Jian Ping subrayó la importancia de fortalecer los vínculos entre la investigación y la industria, así como de llevar las tecnologías de los laboratorios directamente a las explotaciones agrícolas.



Consideró que Vietnam y Malasia pueden construir una relación de cooperación de “beneficio mutuo”, en la que Vietnam aporte su amplia experiencia en arroz, horticultura y pesca, mientras Malasia contribuya con sus fortalezas en tecnología para plantaciones y biotecnología. Tecnologías interdisciplinarias como la IA, los sensores y la automatización pueden transferirse y aplicarse a distintos subsectores agrícolas de ambos países.



En cuanto a las perspectivas de cooperación, el profesor malasio propuso establecer un Centro Vietnam-Malasia de Innovación en Agricultura de Alta Tecnología. La iniciativa comenzaría conectando a investigadores de universidades e institutos de investigación mediante programas de financiación conjunta de ambos gobiernos. Sobre esta base, el centro atraerá a empresas emergentes y compañías para establecer explotaciones piloto, compartir datos agrícolas y desarrollar y comercializar conjuntamente soluciones tecnológicas.



A largo plazo, el proyecto no se limitaría a la cooperación bilateral, sino que buscaría construir una plataforma común de tecnología agrícola para la ASEAN, en la que los países miembros aprovechen sus respectivas fortalezas para desarrollar soluciones agrícolas sostenibles para toda la región./.

VNA