El Ao dai de la esposa del máximo dirigente vietnamita cautiva a los medios tailandeses

Bangkok (VNA)- La imagen de Ngo Phuong Ly, esposa del secretario general del Partido y presidente de Vietnam, To Lam, luciendo un Ao dai de color morado durante la ceremonia de bienvenida al Rey de Tailandia, Maha Vajiralongkorn, y la Reina Suthida, celebrada en Hanoi el 15 de septiembre, ha atraído la atención de numerosos periódicos, revistas y páginas de redes sociales de Tailandia.



Los artículos se centran en la belleza elegante del Ao dai vietnamita y prestan especial atención a la seda tailandesa utilizada para confeccionar el atuendo, poniendo de relieve el intercambio cultural entre ambos países.



El diario Khaosod English publicó el artículo “Vietnam's first lady Ngo Phuong Ly, wife of To Lam, wore an elegant ao dai made from Thai silk during the official welcome for the King and Queen” (La primera dama de Vietnam, Ngo Phuong Ly, esposa de To Lam, lució un elegante Ao dai de seda tailandesa durante la ceremonia de bienvenida oficial al Rey y la Reina).



Señaló que la prenda fue confeccionada con seda Yok Dok de Lamphun, un tipo de seda tradicional tailandesa con motivos tejidos con hilos dorados.



El periódico consideró que el uso de seda tailandesa en un Ao dai vietnamita contribuye a reflejar el intercambio cultural entre ambos países. No es la primera vez que la primera dam elige prendas confeccionadas con seda tailandesa, ya que anteriormente lució un atuendo azul elaborado con este material durante su visita a Bangkok.



La revista Love Thai Culture presentó el artículo “Ao Dai Made from Thai Silk” (Ao Dai hecha de seda tailandesa), destacando el traje de color morado ciruela, confeccionado con seda con motivos tejidos de Lamphun. Se trata de una seda característica de la provincia de Lamphun y uno de los productos con indicación geográfica (IG) de Tailandia, registrado por el Departamento de Propiedad Intelectual del Ministerio de Comercio de Tailandia en 2007.



Por su parte, Thai Classic se centró en el Ao dai morado ciruela de la esposa del secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República To Lam y explicó que el traje es una vestimenta tradicional del país indochino, utilizada habitualmente en ocasiones importantes, ceremonias estatales y actos de bienvenida a invitados extranjeros.



Las páginas de redes sociales Prach Sam Si y Rueang Lao Tamnan Boran también prestaron atención a la combinación del Ao dai vietnamita con la seda con motivos de Lamphun de Tailandia. Prach Sam Si señaló que esta imagen combina la identidad de la vestimenta tradicional vietnamita con las técnicas de tejido y la artesanía tailandesas.



La página Rueang Lao Tamnan Boran colocó el atuendo Thai Amarin de la Reina Suthida junto al Ao dai de la primera dama Ngo Phuong Ly, considerándolos una imagen representativa del intercambio cultural entre los dos países. El artículo también destacó el valor de la seda de Lamphun, un producto con indicación geográfica de Tailandia.



A través de estos artículos, el Ao dai morado de Ngo Phuong Ly se convirtió en uno de los elementos que más llamaron la atención de los medios y las redes sociales tailandesas durante la visita de Estado del Rey y la Reina de Tailandia a Vietnam. La imagen del Ao dai vietnamita confeccionado con seda tailandesa no solo dejó una huella en el ámbito de la moda, sino que también contribuyó a reflejar los estrechos lazos culturales y los intercambios entre los pueblos de ambos países./.

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