Vietnam convierte las artes tradicionales en un atractivo turístico

Hanoi (VNA) – Las artes tradicionales de Vietnam están experimentando una renovación creativa que ofrece tanto a residentes como a turistas nuevas formas de disfrutarlas y acercarse a ellas.



CADAO Collective, un nuevo espacio dedicado a las artes tradicionales, abrió sus puertas en el número 66 de la calle To Ngoc Van, en Hanoi. El centro acerca al público al teatro de marionetas, al canto xam y al ca tru mediante una combinación de estas expresiones artísticas con elementos contemporáneos.



Los visitantes pueden disfrutar de espectáculos de marionetas acuáticas y de sombras acompañados de modernas tecnologías de proyección, así como de melodías folclóricas combinadas con nuevas composiciones.



También tienen la oportunidad de asistir a actuaciones íntimas e interactivas de xam y ca tru y conocer de cerca a los artistas. El espacio ofrece, además, experiencias gastronómicas basadas en la cocina local.



"Tran Nhan Tong", una coproducción de la Federación de Circo de Vietnam y el Teatro Nacional de Artes Tradicionales de Vietnam, es otro ejemplo de esta tendencia de renovar las expresiones artísticas tradicionales para acercarlas al público.



Este drama histórico combina el estilo narrativo y lírico del cai luong (teatro reformado) con la destreza física de las artes circenses. Concebida inicialmente como una representación única, la obra ha ofrecido desde entonces decenas de funciones de pago y se ha convertido en una producción recurrente que genera ingresos.



Otras producciones orientadas al turismo siguen una estrategia similar. El Teatro Cheo de Hanoi moderniza la puesta en escena de "El encanto del Cheo de Hanoi"; el Teatro Cai Luong de Hanoi lleva las artes tradicionales a espacios al aire libre con su serie "Sonidos del alma vietnamita"; y el Teatro de Marionetas de Vietnam reinterpreta la historia de la era de Thang Long mediante una puesta en escena contemporánea en la obra "Emociones de Long Thanh".



La experiencia demuestra que, con una puesta en escena y una interpretación adecuadas, expresiones artísticas que antes eran consideradas anticuadas o poco accesibles pueden convertirse en experiencias turísticas atractivas y dinámicas.



El Artista del Pueblo Tong Toan Thang, director de la Federación de Circo de Vietnam, señaló que una producción de gran presupuesto que se representa solo durante unas pocas noches y luego queda almacenada tiene un impacto limitado y reduce las oportunidades de trabajo para los artistas. En cambio, desarrollar estas producciones con una orientación turística puede prolongar su permanencia en escena y generar un mayor valor tanto para las artes como para el destino turístico.



Esto exige garantizar la accesibilidad para el público, prever la posibilidad de ofrecer múltiples funciones y asegurar la sostenibilidad a largo plazo desde las primeras etapas de creación, afirmó.



El Artista del Pueblo Nguyen Tien Dung, director del Teatro de Marionetas de Vietnam, señaló que la obra "Emociones de Long Thanh" ha ofrecido cientos de funciones de pago desde su estreno a finales de 2025 hasta junio de 2026 y se ha mantenido activa comercialmente.



Adaptar las artes tradicionales para el público turístico implica acortar las representaciones, reducir los diálogos y utilizar subtítulos más concisos, explicó. El objetivo es poner un mayor énfasis en el lenguaje corporal, la música, la iluminación, el sonido y los elementos visuales para reducir las barreras culturales y lingüísticas para el público internacional.



Los esfuerzos de modernización, añadió, deben preservar la esencia de los valores tradicionales, aunque la puesta en escena, el ritmo y la narrativa se actualicen con un enfoque contemporáneo./.

VNA