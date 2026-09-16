Ciudad Ho Chi Minh promueve diplomacia local en la nueva era

Ciudad Ho Chi Minh (VNA)- El tercer Diálogo de Amistad de Ciudad Ho Chi Minh (FD 2026), bajo el lema “Diplomacia local: motor para la innovación y el crecimiento sostenible”, reafirmó su posición como uno de los foros de diplomacia local pioneros y de gran escala del país.



El evento puso de manifiesto la proactividad, el dinamismo y la creatividad de la urbe en la aplicación práctica de la Resolución 59-NQ/TW sobre la integración internacional en el nuevo contexto y la Resolución 06-NQ/TW sobre la implementación de la política exterior aprobada en el XIV Congreso Nacional del Partido.



Pionera en convertir la diplomacia en recursos para el desarrollo



Celebrado del 10 al 12 de septiembre en Ciudad Ho Chi Minh, el FD 2026 reunió a más de 400 delegados, representantes de 35 delegaciones locales y socios internacionales procedentes de más de 20 países, además de numerosas autoridades centrales, expertos y representantes del sector empresarial.



Durante la Conferencia de Alcaldes, el vicepresidente permanente del Comité Popular municipal, Nguyen Loc Ha, señaló que, en la era de la integración, la diplomacia local ya no se limita a mantener los lazos de amistad o ampliar los intercambios internacionales, sino que se ha convertido en un instrumento clave para el desarrollo.



Ciudad Ho Chi Minh llegó al FD 2026 con una fisonomía y una posición renovadas. Tras la fusión administrativa con las antiguas provincias de Binh Duong y Ba Ria - Vung Tau desde el 1 de julio de 2025, la urbe amplió su superficie a más de 6.770 kilómetros cuadrados y su población superó los 14 millones de habitantes.



De este modo, se convirtió en un punto de convergencia de tres polos económicos dinámicos: el centro financiero, comercial, de servicios y ciencia-tecnología del núcleo urbano; el espacio de producción industrial de alta tecnología de Binh Duong; y el sistema de puertos de aguas profundas, la economía marítima, la energía y el turismo costero de Vung Tau.



Sobre la base del marco de la Ley de Desarrollo Urbano y la orientación estratégica de la Resolución 09-NQ/TW sobre el desarrollo de Ciudad Ho Chi Minh en la nueva era, la metrópoli se ha fijado el objetivo de mantener un crecimiento anual mínimo del 10% del Producto Interno Bruto Regional (PIBR) durante el período 2026-2030, con la economía digital representando cerca del 40% del PIBR.



Para materializar esta visión, la ciudad aprovecha activamente su red de cooperación con 88 localidades internacionales y cerca de 20 organizaciones socias como palanca para atraer inversión extranjera directa (IED) de alta calidad, tecnologías verdes, talento y conocimientos avanzados de gestión.



A través de la Conferencia de Alcaldes, las sesiones temáticas, cerca de 10 reuniones bilaterales y diversas actividades al margen, el evento generó un espacio abierto para la conexión y la cooperación sostenible.



Va Than, gobernador de la provincia de Kratie (Camboya), afirmó que el diálogo constituye un valioso puente para fortalecer la fraternidad y la solidaridad entre ciudades y países, y destacó el papel de la diplomacia urbana en el intercambio de conocimientos, tecnologías, recursos humanos y experiencias de gestión.



El viceministro vietnamita de Relaciones Exteriores, Nguyen Hoang Long, valoró el enfoque diplomático de Ciudad Ho Chi Minh como un modelo ejemplar para profundizar una diplomacia orientada al desarrollo, tomando los resultados prácticos como medida de su eficacia.



De los acuerdos políticos a proyectos con resultados medibles



En las distintas sesiones, delegados nacionales e internacionales debatieron cómo aprovechar rápidamente las nuevas oportunidades, convertir las redes multilaterales en fuentes de valor concreto y transformar los compromisos diplomáticos en proyectos con resultados medibles.



Alounxay Sounnalath, presidente del Consejo Popular de la provincia de Champasak (Laos), destacó los 25 años de cooperación con Ciudad Ho Chi Minh y respaldó la transición de una “cooperación genuina” hacia una colaboración técnica en ámbitos como la agricultura de alta tecnología, la logística fronteriza, la industria auxiliar, el turismo ecológico y MICE, la salud y la educación. Asimismo, propuso establecer conexiones ferroviarias y marítimas.



Sato Tomohide, vicegobernador del Área del Gran Tokio (Japón), elogió la visión de Ciudad Ho Chi Minh y compartió soluciones para fortalecer la resiliencia urbana mediante el Proyecto y los Bonos TOKYO Resilience, al tiempo que expresó su disposición a compartir tecnologías de prevención de inundaciones y aplicaciones de inteligencia artificial (IA) en la gestión de desastres.



Ricardo Concepción Rodríguez, gobernador de la provincia de Artemisa (Cuba), afirmó que “las ciudades no pueden actuar solas” frente a los desafíos globales, e hizo un llamado a institucionalizar la diplomacia urbana y promover modelos de asociación público-privada (APP) en ámbitos como la educación, la salud pública y el desarrollo sostenible.



Los delegados aprobaron por unanimidad la Declaración del FD 2026, reafirmando el papel de los gobiernos locales en la política exterior y promoviendo la iniciativa de estudiar y establecer un mecanismo de cooperación multilateral a nivel municipal sobre puertos y economía marítima.



Las autoridades acordaron elaborar planes concretos de acción para implementar los acuerdos bilaterales y multilaterales, con miras a la celebración de la cuarta edición del Diálogo de Amistad en 2028./.

VNA