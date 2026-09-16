Turismo

Vietravel Airlines reanuda la ruta aérea Hanoi - Da Lat

Vietravel Airlines ha reanudado la ruta nacional Hanoi - Da Lat, con un vuelo de ida y vuelta diario, en respuesta a su plan de expansión de la red y la demanda de pasajeros durante los últimos meses de 2026.

Vietravel Airlines está intensificando sus planes para ampliar su flota y su red de rutas nacionales. (Fuente: VNA)
Vietravel Airlines está intensificando sus planes para ampliar su flota y su red de rutas nacionales. (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA)- Vietravel Airlines ha reanudado la ruta nacional Hanoi - Da Lat, con un vuelo de ida y vuelta diario, en respuesta a su plan de expansión de la red y la demanda de pasajeros durante los últimos meses de 2026.

La aerolínea considera que esta ruta tiene un importante potencial de crecimiento, especialmente tras la reapertura del Aeropuerto Internacional de Lien Khuong, una vez finalizadas en agosto las obras de mejora de su infraestructura aeroportuaria.

La modernización de la pista y las plataformas de estacionamiento no solo eleva los estándares de seguridad operacional, sino que también amplía significativamente la capacidad de atención a los pasajeros.

En este contexto, Vietravel Airlines recupera la ruta Hanoi - Da Lat para reforzar los vínculos comerciales y turísticos entre el principal centro político y económico del norte y la ciudad turística clave de la región de Tay Nguyen (Altiplanicie Occidental).

Un representante de Vietravel Airlines señaló que la reanudación de la ruta forma parte del plan de operaciones de la compañía para los últimos meses del año, con el objetivo de optimizar su red nacional y contribuir a la recuperación y promoción del turismo en la provincia de Lam Dong tras la finalización de las obras aeroportuarias.

Además de recuperar la ruta Hanoi - Da Lat, la aerolínea acelera sus planes de expansión de la flota y la red nacional.

Está previsto que reciba nuevos aviones en septiembre, lo que permitirá poner en servicio, a partir de octubre, dos nuevas rutas entre Ciudad Ho Chi Minh y Hai Phong, y entre Ciudad Ho Chi Minh y Thanh Hoa.

Con motivo de la reanudación, Vietravel Airlines ofrece promociones especiales, incluidos billetes desde 49.000 dongs (1,88 dólares) para vuelos entre las 18:00 y las 23:00 horas, un descuento del 15 % sobre la tarifa básica y otras ofertas disponibles en su sitio web oficial.

Como parte de su estrategia de desarrollo a largo plazo, Vietravel Airlines firmó recientemente con Airbus un acuerdo para adquirir 50 aviones de nueva generación. La operación permitirá reforzar su capacidad de explotación y ampliar la red, al tiempo que ofrecerá a los pasajeros servicios de transporte aéreo más modernos, seguros y cómodos.

El acuerdo contempla 20 aviones A220 y 30 de la familia A321, incluidos los modelos A321neo y A321XLR, cuyas entregas comenzarán previsiblemente en 2029./.

VNA
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