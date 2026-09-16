Salud

Ciudad Ho Chi Minh busca atraer pacientes extranjeros

Ciudad Ho Chi Minh cuenta con numerosas ventajas para desarrollar el turismo médico, gracias a un equipo de especialistas experimentados, técnicas médicas avanzadas, costes competitivos y una red hospitalaria en constante expansión.

La Clínica General Internacional Yersin en Ciudad Ho Chi Minh. (Fuente: VNA)
La Clínica General Internacional Yersin en Ciudad Ho Chi Minh. (Fuente: VNA)

Ciudad Ho Chi Minh (VNA)- Ciudad Ho Chi Minh cuenta con numerosas ventajas para desarrollar el turismo médico, gracias a un equipo de especialistas experimentados, técnicas médicas avanzadas, costes competitivos y una red hospitalaria en constante expansión.

Sin embargo, para convertirse en un destino médico de referencia en la región, la ciudad necesita un sistema integral de políticas que abarque la calidad hospitalaria, los precios de los servicios, los seguros internacionales, la atención a los pacientes, los trámites de entrada y la conexión entre los sectores sanitario y turístico.

Según Tang Chi Thuong, director del Departamento de Salud de Ciudad Ho Chi Minh, la prioridad es crear centros médicos de excelencia, seleccionando hospitales y especialidades con ventajas específicas para invertir en ellos y alcanzar estándares internacionales.

Entre las áreas con mayor potencial figuran la cardiología, oncología, cirugía (incluida la cirugía robótica), reproducción asistida, pediatría, odontología, cirugía estética, chequeos médicos especializados, medicina tradicional y rehabilitación.

Recomendó que la ciudad también debe permitir que los hospitales públicos establezcan tarifas específicas para pacientes extranjeros, bajo los principios de cálculo correcto e integral de los costes, transparencia y publicación anticipada de los precios.

Al mismo tiempo, hizo hincapié en la importancia de establecer directrices claras sobre la prestación de servicios internacionales en los hospitales públicos.

Según Thuong, es necesario crear un Centro de apoyo a pacientes internacionales, que ofrezca servicios multilingües las 24 horas del día, desde la concertación de citas y el asesoramiento médico a distancia hasta la estimación de costes, recogida en el aeropuerto, interpretación, asistencia para el alojamiento y seguimiento médico.

Asimismo, opinó, se debe incentivar a los hospitales públicos que cumplan las condiciones para suscribir contratos directos con compañías de seguros, embajadas, consulados, empresas y organizaciones internacionales, con el fin de facilitar garantías de pago hospitalario, pagos sin efectivo y la expedición de historiales médicos y facturas en inglés.

El dirigente del Departamento de Salud propuso estudiar mecanismos de prioridad para la concesión de visados y simplificar los trámites de entrada para pacientes extranjeros y sus acompañantes.

También sugirió permitir que los hospitales certifiquen los calendarios de tratamiento para facilitar la expedición y prórroga de visados, además de establecer procedimientos de atención rápida para casos de cirugía, tratamientos prolongados o múltiples revisiones médicas.

Por otro lado, enfatizó, Ciudad Ho Chi Minh necesita desarrollar un sistema hospitalario adaptado a los pacientes extranjeros, con servicios de interpretación médica y áreas de atención internacional, garantizando una alimentación adecuada, el respeto a las creencias y la privacidad, así como una comunicación culturalmente apropiada.

También debe desarrollar paquetes integrales que combinen atención médica, tratamiento, alojamiento, rehabilitación y actividades turísticas, evitando al mismo tiempo que las actividades de intermediación interfieran en las decisiones profesionales de los médicos, agregó.

Tang Chi Thuong subrayó que atraer a pacientes extranjeros no depende únicamente de ofrecer precios bajos, sino de garantizar una calidad médica acreditada, costes transparentes, procedimientos ágiles y servicios integrales antes, durante y después del tratamiento. Esta estrategia permitirá también que los centros médicos de excelencia de Ciudad Ho Chi Minh eleven gradualmente su posición a escala regional e internacional./.

VNA
#Ciudad Ho Chi Minh #turismo médico #Nueva era
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