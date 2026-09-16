Rey y Reina de Tailandia visitan la pagoda Quan Su y participan en una ceremonia de oración por la paz

Hanoi (VNA)—En el marco de su visita de Estado a Vietnam, el rey de Tailandia, Maha Vajiralongkorn, y la reina Suthida Bajrasudhabimalalakshana visitaron hoy la pagoda Quan Su y participaron en una ceremonia de oración por la paz.



Por parte vietnamita, asistieron el jefe de la Oficina del Presidente, Le Khanh Hai; el embajador de Vietnam en Tailandia, Pham Viet Hung; y representantes de la Sangha Budista de Vietnam. Por parte tailandesa estuvieron presentes el primer ministro de Tailandia, Anutin Charnvirakul, y la embajadora de Tailandia en Vietnam, Urawadee Sriphiromya.



En el recinto de la pagoda Quan Su, numerosos monjes, fieles budistas y ciudadanos ondearon las banderas nacionales de Vietnam y Tailandia, así como banderas budistas de cinco colores, para dar la bienvenida al rey Maha Vajiralongkorn y a la reina Suthida.



En el ambiente solemne y sereno de la pagoda, los soberanos tailandeses entraron en el salón principal para rendir homenaje a Buda.



Tras la ofrenda de velas y flores por parte del rey y la reina, los monjes y fieles budistas entonaron sutras para pedir paz y bienestar para ambos soberanos, así como para rezar por el continuo desarrollo de la Asociación Estratégica Integral entre Vietnam y Tailandia, con motivo del 50.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países.

El rey de Tailandia, Maha Vajiralongkorn, y la reina Suthida Bajrasudhabimalalakshana en la ceremonia de oración por la paz.. (Fuente: VNA)

La ceremonia refleja el espíritu comprometido del budismo vietnamita con la sociedad y reafirma el compromiso de ambos países de trabajar conjuntamente por un mundo de paz, cooperación y prosperidad.



Tailandia es uno de los países con una larga tradición histórica, donde las huellas del budismo siguen profundamente arraigadas en la vida cultural y espiritual. Su rica cultura y sus diversas tradiciones budistas, transmitidas a lo largo de los siglos, constituyen una fuente de orgullo para el pueblo tailandés.



Un rasgo particularmente destacado de las relaciones entre Vietnam y Tailandia es la similitud cultural y el profundo intercambio budista entre ambos pueblos, ejemplificado por la presencia y el desarrollo de la escuela budista An Nam Tong (Annamnikaya).



Según el profesor y doctor Nguyen Van Thanh, presidente de la Asociación de Amistad Vietnam-Tailandia, la presencia de esta escuela budista en provincias del noreste de Tailandia, como Nakhon Phanom, Udon Thani y Sakon Nakhon, constituye una muestra del poder blando y de las profundas similitudes e intercambios culturales entre ambos pueblos.



A lo largo de las distintas dinastías, la Familia Real tailandesa ha brindado su patrocinio y creado condiciones favorables para el desarrollo de las pagodas de la escuela An Nam Tong, lo que refleja una visión cultural inclusiva y el aprecio por la comunidad tailandesa de origen vietnamita. El budismo An Nam Tong se ha convertido en una parte integral de la vida budista de Tailandia.



Los monjes y fieles de esta escuela en Tailandia también han regresado en numerosas ocasiones a Vietnam para participar en grandes celebraciones, como el Día de Vesak de las Naciones Unidas, conferencias internacionales sobre budismo, así como para visitar y trabajar con la Sangha Budista de Vietnam./.