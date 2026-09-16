Vietnam y China refuerzan cooperación parlamentaria

Hanoi (VNA) - El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, recibió hoy a Zhong Shan, titular del Comité de Asuntos Financieros y Económicos de la Asamblea Popular Nacional de China, quien se encuentra de visita de trabajo en el país.



En sus palabras, el dirigente anfitrión destacó el significado del viaje de Zhong Shan que pretende profundizar aún más el acuerdo de cooperación entre las dos agencias legislativas firmado en 2024, como contribución a consolidar la asociación de cooperación estratégica integral y la comunidad de futuro compartido Vietnam-China, con importancia estratégica.



Ambas naciones comparten una amistad de larga data, reiteró. En los últimos tiempos, las visitas de alto nivel del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, a Beijing, y del secretario general del Partido Comunista y presidente de China, Xi Jinping, a Hanoi, han permitido alcanzar importantes entendimientos comunes que sirven de base para el desarrollo de los nexos bilaterales en la nueva era, comentó.



Con este espíritu, consideró que las Asambleas Nacionales de los dos países deben mantener regularmente intercambios de delegaciones de alto nivel y de distintos rangos, así como entre sus comisiones y grupos de jóvenes parlamentarios, con el fin de compartir experiencias.

El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, el titular del Comité de Asuntos Financieros y Económicos de la Asamblea Popular Nacional de China, Zhong Shan, y delegados. (Fuente: VNA)





Las comisiones de la Asamblea Nacional de Vietnam reforzarán la cooperación de manera práctica, concreta y sustantiva con los comités especializados de la Asamblea Popular Nacional de China, remarcó.



También expresó su confianza en que ambas partes mantendrán un intercambio profundo sobre cuestiones teóricas y experiencias prácticas en la gestión económica y financiera de los dos países.



A su vez, el visitante afirmó que la relación de cooperación entre los órganos legislativos de ambos países se ha profundizado cada vez más profunda y sustantiva en los tiempos transcurridos.



Tras valorar muy positivamente el desarrollo socioeconómico de Vietnam, la mejora continua del nivel de vida de su población y su creciente posición en la arena internacional, afirmó que ello constituye una base sólida para que ambas partes amplíen aún más los intercambios y la cooperación.



Los órganos legislativos intensificarán la coordinación e intercambiarán experiencias en materia de elaboración de leyes y supervisión, con el objetivo de crear un entorno jurídico cada vez más favorable que impulse el desarrollo económico mutuo, apuntó.



En la ocasión, las dos partes coincidieron en que existe un enorme potencial, fortaleza y margen para la cooperación entre ambas naciones, particularmente en los ámbitos de la economía, el comercio y la inversión.



De acuerdo con los datos, el valor del intercambio comercial entre los dos países alcanzó 234 mil millones de dólares en los primeros ocho meses de 2026, cifra que se espera llegue a 300 mil millones de dólares al cierre de este año./.