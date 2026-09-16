Vietnam resalta el multilateralismo, el diálogo y el derecho internacional en Foro Xiangshan de Beijing

Beijing (VNA) - Vietnam concede gran importancia al multilateralismo, el diálogo y el derecho internacional para construir un orden internacional justo e inclusivo y mantener la estabilidad estratégica, afirmó el vicepremier ministro y ministro de Defensa Nacional, general Phan Van Giang, durante el 13.º Foro Xiangshan de Beijing, celebrado hoy en la capital china.



Al intervenir en la primera sesión plenaria, bajo el tema "Orden internacional y estabilidad estratégica", el vicepremier y ministro de Defensa, Phan Van Giang, señaló que el mundo atraviesa cambios complejos e impredecibles, mientras que la paz y la estabilidad siguen siendo una aspiración común de la comunidad internacional.



Los países siguen compartiendo el objetivo de promover un orden justo e inclusivo basado en el derecho internacional. Sin embargo, los conflictos armados continúan en distintas partes del mundo, el derecho internacional no se respeta plenamente y la competencia estratégica orientada a agrupar fuerzas sigue siendo generalizada. El uso o la amenaza del uso de la fuerza, incluidas las armas de destrucción masiva, también contribuyen a que la situación mundial esté cada vez más marcada por contradicciones y preocupaciones, señaló.



El representante vietnamita subrayó que promover el multilateralismo implica trabajar por un orden internacional justo e inclusivo, basado en el derecho internacional y las instituciones internacionales. Ese orden requiere estabilidad estratégica, un entorno pacífico, el trato igualitario y el respeto mutuo entre los países, así como una cooperación mutuamente beneficiosa y la solución de las diferencias mediante el diálogo, de conformidad con el derecho internacional, las instituciones internacionales, la Carta de las Naciones Unidas y los compromisos regionales.



Para fortalecer los cimientos del orden internacional y construir una estabilidad estratégica, destacó cuatro áreas clave.

Panorama de la reunión. (Fuente: VNA)





En primer lugar, los países necesitan buena voluntad, sinceridad, confianza estratégica y un sentido compartido de la responsabilidad. Subrayó la importancia de que las grandes potencias asuman una mayor responsabilidad, al señalar que cuanto mayores sean las capacidades de un país, mayor debe ser también su responsabilidad.



Independientemente de su tamaño, los países deben respetar la independencia y los intereses legítimos de los demás, abstenerse de buscar su propia seguridad a costa de la estabilidad de otros y evitar que la competencia reduzca el espacio para la cooperación.



En segundo lugar, el derecho internacional, incluida la Carta de las Naciones Unidas, debe ser respetado como base que rige las relaciones entre los Estados. Sin el cumplimiento de estos principios, será difícil establecer un orden internacional justo e inclusivo y garantizar la estabilidad estratégica.



En tercer lugar, es necesario promover los mecanismos multilaterales, con las Naciones Unidas desempeñando un papel central en la gobernanza de la seguridad mundial. En Asia-Pacífico, la ASEAN desempeña un papel importante en la configuración de la arquitectura regional, el mantenimiento de la paz y la estabilidad, la prevención de conflictos, la promoción del diálogo y el fomento de la confianza.



En cuanto al Mar del Este, Vietnam mantiene su compromiso de respetar y aplicar plenamente la Declaración sobre la Conducta de las Partes en el Mar del Este (DOC), al tiempo que pide redoblar los esfuerzos para acelerar las negociaciones hacia un Código de Conducta en el Mar del Este (COC) eficaz, sustantivo y viable.



Vietnam también mantiene su compromiso de resolver las cuestiones relacionadas con el Mar del Este por medios pacíficos, sobre la base del derecho internacional, incluida la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982 (UNCLOS).



En cuarto lugar, destacó la necesidad de fortalecer la solidaridad, el consenso, la asistencia mutua y el intercambio, señalando que, ante unas fluctuaciones cada vez mayores, ningún país puede hacer frente por sí solo a los desafíos de seguridad tradicionales y no tradicionales, cada vez más complejos.



También expresó su solidaridad ante las recientes inundaciones repentinas en la zona fronteriza entre China y Nepal y anunció que la tercera Exposición de Defensa de Vietnam, prevista para diciembre, tendrá como tema "Paz - Amistad - Cooperación para el Desarrollo", lo que refleja el deseo de Vietnam de trabajar con otros países para fortalecer las capacidades de defensa y contribuir a la paz regional y mundial.



El 13.º Foro Xiangshan de Beijing, que se celebra del 15 al 17 de septiembre bajo el tema "Construir consenso sobre la estabilidad y avanzar juntos en la gobernanza de la seguridad", reúne a cerca de 100 delegaciones oficiales, así como a expertos y académicos de distintos países, regiones y organizaciones internacionales. /.