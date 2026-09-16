Vietnam y Burundi dan un nuevo impulso a relaciones bilaterales

Hanoi (VNA)– El viceministro de Relaciones Exteriores de Vietnam, Le Anh Tuan, realizó del 13 al 15 de septiembre una visita de trabajo a Burundi, durante la cual copresidió con el ministro burundés de Relaciones Exteriores, Édouard Bizimana, la primera reunión de Consulta Política entre ambos países.



Durante su estancia, también realizó una visita de cortesía al secretario general del partido gobernante Consejo Nacional para la Defensa de la Democracia-Fuerzas para la Defensa de la Democracia (CNDD-FDD), Révérien Ndikuriyo, y mantuvo reuniones de trabajo con la empresa conjunta de telecomunicaciones Lumitel y la Oficina de Desarrollo del Café de Burundi.



En la consulta política, ambas partes intercambiaron puntos de vista sobre la situación socioeconómica y las políticas exteriores de cada país, revisaron la aplicación de los acuerdos suscritos, debatieron orientaciones para impulsar la cooperación bilateral y abordaron cuestiones regionales e internacionales.



Ambas partes coincidieron en que las relaciones Vietnam-Burundi avanzan positivamente, como lo demuestran las recientes visitas e intercambios de alto nivel y el éxito de la empresa conjunta de telecomunicaciones Lumitel en Burundi.



Señalaron que existe un amplio margen para ampliar la cooperación en comercio e inversión, educación y formación, agricultura, ciencia y tecnología, transformación digital, defensa, minería y turismo.



Las dos partes acordaron mantener los intercambios de delegaciones a todos los niveles, apoyarse mutuamente en los mecanismos multilaterales y celebrar periódicamente consultas políticas.



También coincidieron en fortalecer el marco jurídico para el comercio y la inversión mediante la negociación y firma de acuerdos para evitar la doble imposición y de acuerdos de promoción y protección de inversiones.



En su calidad de presidente de turno de la Unión Africana (UA), Burundi afirmó que apoyará a Vietnam en el fortalecimiento de relaciones sustantivas con la organización. Ambas partes acordaron facilitar la expansión de las operaciones de Lumitel, considerada un punto destacado de los vínculos económicos bilaterales.



El viceministro Le Anh Tuan pidió a Burundi seguir creando condiciones favorables para que Lumitel evolucione de una empresa de telecomunicaciones a un proveedor de servicios digitales, contribuyendo a la implementación de la Visión 2040-2060 del Gobierno de Burundi.



También instó al país africano a adoptar pronto políticas de incentivos adecuadas para atraer a más empresas vietnamitas.



El ministro Édouard Bizimana valoró los logros alcanzados por Vietnam tras 40 años de Doi Moi (Renovación) y afirmó que Burundi considera a Vietnam un modelo de desarrollo.



Asimismo, acogió con satisfacción la firma de un documento de cooperación entre los dos partidos gobernantes, que crea una base política para impulsar las relaciones en múltiples ámbitos.



El ministro también destacó la contribución de Lumitel al desarrollo socioeconómico de Burundi y expresó su deseo de atraer a más empresas vietnamitas.



En esta ocasión, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Burundi informó que el país ha ratificado el acuerdo de exención de visados para titulares de pasaportes diplomáticos y oficiales, y que próximamente emitirá una notificación oficial a la parte vietnamita.



Durante la visita, el viceministro Le Anh Tuan mantuvo una reunión con el secretario general del CNDD-FDD, Révérien Ndikuriyo. Ambas partes acordaron poner en marcha próximamente el Memorando de Entendimiento entre los dos partidos gobernantes, especialmente en materia de formación de cuadros, intercambio de experiencias y estudio de modelos de desarrollo socioeconómico.



En Lumitel, el viceministro valoró los resultados comerciales de la empresa conjunta, que actualmente lidera el mercado y las contribuciones presupuestarias en Burundi.



En la Oficina de Desarrollo del Café de Burundi (ODECA), ambas partes analizaron las posibilidades de establecer vínculos con asociaciones y empresas vietnamitas para impulsar las exportaciones de café Arábica de Burundi a Vietnam.



El viceministro respaldó la organización de una delegación empresarial de Burundi a Vietnam para conocer el mercado, promocionar sus productos e intercambiar experiencias destinadas a mejorar la productividad y la calidad, así como a desarrollar marcas de café./.

VNA