Vietnam busca una participación más sustancial en cadenas de suministro globales

Hanoi (VNA)- Vietnam se está integrando cada vez más profundamente en la economía mundial gracias a su red de 17 acuerdos de libre comercio (TLC), la mejora de su capacidad productiva, un dinámico tejido empresarial y un acceso cada vez más amplio a los mercados internacionales.



Esto brinda al país la oportunidad de pasar de ser un eslabón centrado en la manufactura por encargo a convertirse en un centro de producción y suministro con mayor valor añadido dentro de las cadenas de valor globales.



Sin embargo, las exportaciones afrontan también presiones crecientes en materia de tecnología, estándares ecológicos y trazabilidad, lo que exige a las empresas fortalecer sus capacidades para participar más profundamente en las cadenas de suministro.



Oportunidades y desafíos



Según expertos, los productos de consumo no alimentarios (non-food) siguen desempeñando un papel central en la estructura exportadora. En 2025, los productos electrónicos lideraron las exportaciones, con un valor cercano a 165 mil millones de dólares, contribuyendo de forma significativa al valor total de las exportaciones nacionales, que superó los 475 mil millones de dólares.



En los primeros ocho meses de 2026, las exportaciones alcanzaron cerca de 375 mil millones de dólares, un aumento del 22,4% interanual. Entre los principales grupos de productos figuran los electrónicos, con casi 150 mil millones de dólares; los textiles y prendas de vestir, con cerca de 27 mil millones; y el calzado, con más de 16 mil millones.



Estos resultados muestran que la capacidad de las empresas vietnamitas para participar en las cadenas de suministro internacionales está mejorando. No obstante, las exportaciones se ven afectadas por la incertidumbre económica mundial, las tensiones comerciales y las exigencias cada vez mayores en materia de producción ecológica y desarrollo sostenible.



Nguyen Dang Khoa, director de Negocios Internacionales de la empresa Tan Phu Vietnam, señaló que la producción ecológica se ha convertido en un requisito para mercados con altos estándares como la Unión Europea y Estados Unidos.



Dijo que la empresa está centrando sus esfuerzos en estandarizar las materias primas de plástico reciclado, optimizar los procesos para reducir las emisiones y ahorrar energía, así como aplicar certificaciones internacionales como ISO 14001, BSCI, FSC y Higg FEM.



Según el directivo, la transformación ecológica debe considerarse una inversión estratégica a largo plazo, ya que las empresas que tarden en responder a las exigencias de la transición verde podrían perder oportunidades de cooperación con socios globales.



Cha Ji-ho, director del Centro de Compras de Vietnam, dependiente de la División de Cooperación Estratégica de Samsung Vietnam, señaló que los estándares de las cadenas de suministro globales están cambiando rápidamente. Las grandes corporaciones ya no solo exigen precios competitivos, sino que también prestan atención a los plazos de entrega, la estabilidad de la calidad, la capacidad de respuesta técnica, la gestión transparente de datos y el desarrollo sostenible.



Mejorar la competitividad



La viceministra de Industria y Comercio, Phan Thi Thang, señaló que Vietnam sigue siendo un destino de interés para los grandes grupos y compradores internacionales que buscan nuevas fuentes de suministro, gracias a los 17 TLC firmados y en vigor, un entorno de inversión estable, la mejora de la capacidad productiva y su posición estratégica en el Sudeste Asiático.



Para 2026, el Gobierno se ha fijado el objetivo de aumentar las exportaciones entre un 15% y un 16%, hasta alcanzar un valor de entre 546 y 550 mil millones de dólares. Se trata de una meta que exige grandes esfuerzos y, al mismo tiempo, plantea la necesidad de seguir mejorando la competitividad de las empresas.



Do Quoc Hung, director en funciones del Departamento de Desarrollo de Mercados Extranjeros del Ministerio de Industria y Comercio, señaló que producir bienes de calidad no basta para que las empresas vietnamitas puedan participar más profundamente en las cadenas de valor globales.



Las empresas deben reestructurar sus actividades productivas y comerciales, cumplir con requisitos cada vez más estrictos en materia de desarrollo sostenible y trazabilidad, así como anticiparse a las preferencias de los consumidores y aprovechar los nuevos modelos de negocio y distribución.



Según Tran Phu Lu, subdirector del Centro de Promoción Comercial y de Inversiones de Ciudad Ho Chi Minh (ITPC), la ciudad está reestructurando sus sectores industrial y agrícola hacia modelos modernos y circulares, vinculados a la transformación digital y ecológica, con el objetivo de participar más profundamente en las cadenas de valor globales.



La ciudad también está centrando sus esfuerzos en desarrollar la infraestructura logística y reducir los costos de importación y exportación, así como en crear zonas de libre comercio de nueva generación vinculadas a una logística inteligente, puertos internacionales de transbordo y aeropuertos de carga. Asimismo, está reordenando la red de puertos satélite, los puertos a lo largo del río Saigón y los puertos secos (ICD).



Junto con la mejora del entorno empresarial y la simplificación de los procedimientos administrativos, Ciudad Ho Chi Minh intensifica el apoyo a las empresas para que cumplan los estándares internacionales, impulsen la transformación ecológica y digital y adopten nuevas tecnologías, con el fin de aumentar el valor de sus productos, avanzar gradualmente de la manufactura por encargo hacia la construcción de marcas propias y ampliar su presencia en los mercados globales./.

VNA