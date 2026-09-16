Provincia vietnamita desarrolla zonas de producción agrícola orgánica para mercado europeo

Cao Bang, Vietnam, (VNA) - La provincia norvietnamita de Cao Bang busca desarrollar zonas sostenibles de producción de materias primas agrícolas orgánicas y conectar sus productos con el mercado europeo, con el apoyo de la empresa Desarrollo Agrícola y Consultoría Ambiental (DACE) y socios internacionales.



Durante una reunión celebrada la víspera con la compañía DACE y sus socios internacionales, el presidente del Comité Popular provincial, Le Hai Hoa, destacó el objetivo de llevar los productos agrícolas y especias de alta calidad de la localidad a los mercados europeos.



La provincia orienta la producción según el principio de los “tres no”: no utilizar semillas genéticamente modificadas, herbicidas ni productos fitosanitarios químicos. El desarrollo de la agricultura orgánica, subrayó Le Hai Hoa, no solo busca aumentar el valor económico, sino también mejorar las condiciones de vida y garantizar medios de subsistencia sostenibles, especialmente para las minorías étnicas, y promover una cultura de producción verde.



Actualmente, Cao Bang cuenta con unas 8.400 hectáreas de cultivos industriales de ciclo corto y cultivos anuales, incluidas cerca de 795 hectáreas de plantas aromáticas, principalmente jengibre (408 hectáreas) y cúrcuma (236 hectáreas), además de 116 hectáreas de plantas medicinales.



La superficie de cultivos con certificación orgánica alcanza unas 2.353 hectáreas, de las cuales más de 2.332 hectáreas corresponden a zonas de producción de canela, anís estrellado y jengibre con certificaciones internacionales como USDA (Estados Unidos), EU (Unión Europea) y JAS (Japón). Para completar la cadena de valor, DACE está construyendo una planta de procesamiento, conservación y exportación de especias orgánicas en la comuna de Dong Khe.



En la ocasión, Tran Van Hieu, director de DACE, y los expertos internacionales valoraron el potencial de los productos agrícolas orgánicos de Cao Bang, especialmente el jengibre, que ya ha comenzado a ganar presencia en el mercado europeo. Sin embargo, señalaron que la escala actual de producción sigue siendo modesta y debe ampliarse para satisfacer la creciente demanda de los mercados de alta gama.



Al concluir la reunión, Le Hai Hoa pidió a los organismos provinciales intensificar la divulgación y sensibilización entre productores y empresas. También expresó su expectativa de que la autopista Dong Dang-Tra Linh, una vez terminada, contribuya a reducir los costos logísticos y aumentar los beneficios de los productores.



La provincia se ha fijado como objetivo que, para diciembre de 2026, el jengibre producido en la zona de Thuong Thon obtenga por primera vez la certificación Demeter, considerada uno de los estándares más exigentes de la agricultura orgánica. Esta certificación se considera un paso importante en la transformación de los métodos de producción agrícola locales.



Además de las especias, Cao Bang ampliará gradualmente el ecosistema de producción, procesamiento y comercialización de otros productos potenciales, como morera, bambú, gelatina negra, piña, maracuyá y guayaba. La provincia también seguirá atrayendo a socios internacionales y conectándolos con inversores para desarrollar una agricultura local sostenible y moderna./.

VNA