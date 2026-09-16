Economía

Vietnam avanza hacia una agricultura verde con modelos de cultivo de bajas emisiones

Vietnam amplía los modelos de cultivo de bajas emisiones para reducir costos, elevar la productividad y avanzar hacia una agricultura más sostenible.

Aplicación de drones en la siembra, la fertilización y la fumigación con pesticidas. (Foto: VNA)
Aplicación de drones en la siembra, la fertilización y la fumigación con pesticidas. (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) - Los modelos de cultivo de bajas emisiones están ganando una amplia aceptación entre los agricultores vietnamitas gracias a su mayor eficiencia demostrada en la práctica.

Sobre la base de los resultados cosechados, el sector agrícola se centra en estandarizar los procesos, abordar activamente las dificultades y movilizar recursos de inversión para avanzar hacia una transición verde integral.

Una transformación profunda

Durante la cosecha de invierno-primavera de 2025-2026, la cooperativa agrícola Go Gon, en la provincia de Tay Ninh, fue seleccionada para implementar como modelo piloto el Proyecto de “un millón de hectáreas de cultivo de arroz de alta calidad y bajas emisiones”.

Gracias a la optimización del uso de semillas e insumos agrícolas, los costos de producción se redujeron entre 4 y 5 millones de dongs (un dólar equivale a unos 26 mil dongs) por hectárea, mientras que el rendimiento superó las 8 toneladas por hectárea.

Toda la producción del modelo fue adquirida por empresas asociadas, con un precio adicional de 200 dongs por kilogramo. A partir de las 53 hectáreas iniciales cultivadas por 11 familias, la cooperativa amplió la superficie a 100 hectáreas en la cosecha de verano-otoño y prevé alcanzar las 200 hectáreas en el próximo ciclo de invierno-primavera.

En la ciudad de Can Tho, el modelo de cultivo de arroz de alta calidad y bajas emisiones también demuestra resultados superiores. En comparación con los métodos tradicionales, el volumen de semillas utilizado disminuyó entre un 30% y un 50%, el consumo de fertilizantes químicos se redujo entre un 20% y un 30%, el agua de riego entre un 20% y un 40%, y se eliminaron entre dos y tres aplicaciones de plaguicidas por cosecha.

Gracias al ahorro en los costos de insumos y a un aumento del rendimiento de entre el 5% y el 12%, el beneficio por hectárea se incrementó entre 1,5 y 9,3 millones de dongs por ciclo.

El subdirector del Departamento de Cultivos y Protección Vegetal, Nguyen Quoc Manh, señaló que el Proyecto avanza de manera positiva. Hasta agosto de 2026, la superficie de implementación había alcanzado casi 421.000 hectáreas, de las cuales cerca de 68.000 cumplían todos los criterios establecidos, con la participación de más de 175.000 hogares.

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Cosecha de arroz de alta calidad y bajas emisiones en la ciudad de Can Tho. (Foto: VNA)


En la región norteña, las localidades también implementan activamente modelos de producción de arroz de alta calidad y bajas emisiones. Paralelamente al perfeccionamiento de los procesos de cultivo de arroz, el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente trabaja en la elaboración de protocolos similares para otros cultivos estratégicos, como el café y la yuca, con el objetivo de transformar gradualmente todo el sector agrícola hacia un modelo ecológico y de bajas emisiones.

Movilizar recursos y consolidar zonas de producción concentrada

Pese a los resultados positivos, la implementación de modelos agrícolas de bajas emisiones aún enfrenta diversos obstáculos. Los mecanismos, las políticas y los recursos disponibles no son todavía uniformes, mientras que la infraestructura de riego, las vías internas, las instalaciones de secado y almacenamiento y los servicios logísticos siguen siendo limitados en muchas zonas.

Asimismo, aún deben completarse el sistema MRV (Medición, Reporte y Verificación), las normas de certificación y los mecanismos relacionados con los créditos de carbono.

En el próximo periodo, el sector agrícola priorizará la revisión y solución de estas dificultades, con especial atención a la estandarización del sistema MRV, el desarrollo de cadenas de valor y mercados para productos de bajas emisiones y la formación de zonas de producción de bajas emisiones adaptadas a cada cultivo y región ecológica.

Al mismo tiempo, se promoverá el uso de semillas de alta calidad, la siembra de precisión, el riego mediante inundación y secado alternados, la gestión nutricional con reducción del uso de fertilizantes nitrogenados, la mejora de la salud del suelo y una mayor mecanización. También se impulsarán el tratamiento y la reutilización de la paja, así como mejores sistemas de secado y conservación, con el fin de reducir las pérdidas poscosecha./.

VNA
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Transición verde, economía circular

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