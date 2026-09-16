Medios tailandeses resaltan la visita de rey Maha Vajiralongkorn a Vietnam

Bangkok (VNA)- Los principales medios de comunicación de Tailandia publicaron artículos destacando el gran significado de la visita de Estado del Rey Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua y la Reina Suthida Bajrasudhabimalalakshana a Vietnam que contribuye a consolidar las relaciones de amistad entre los dos países.



El periódico Matichon informó que el viaje se lleva a cabo en el marco del 50.º aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre Tailandia y Vietnam, al mismo tiempo, enfatizó que el cual tiene como objetivo fortalecer aún más los vínculos entre ambas naciones vecinas cercanas y amistosas.



En sus artículos publicados el 15 de septiembre, el diario actualizó la ceremonia oficial de bienvenida celebrada en la Casa de la Asamblea Nacional y el encuentro entre el Rey y la Reina de Tailandia y el secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, y su esposa.



Matichon también prestó especial atención a los intercambios culturales, al señalar que las visitas de Estado al extranjero constituyen una ocasión para dar a conocer los valores culturales de Tailandia en el ámbito internacional.



Asimismo, situó este contenido en el marco de la visita a Vietnam de los reyes tailandeses y de las actividades conmemorativas del 50.º aniversario de las relaciones diplomáticas entre los dos países.



Según el diario Thairath, la visita, que se desarrolla del 14 al 16 de septiembre por invitación del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, tiene como objetivo intensificar los nexos entre ambos países con motivo del 50.º aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas bilaterales.



Se trata de la primera visita de Estado del Rey y la Reina de Tailandia a Vietnam en la historia de las relaciones entre las dos partes, y consideró que la cual refleja la amistad y el buen entendimiento entre los dos estados, al tiempo que brinda oportunidades para impulsar el continuo desarrollo de los lazos bilaterales en beneficio de los pueblos.



Thairath también comunicó sobre las actividades del Rey y la Reina en Hanoi, entre ellas una visita programada al Centro de Lengua y Cultura de Tailandia en la Universidad de Hanoi. El establecimiento imparte clases de tailandés a estudiantes y al público a partir de 2009, detalló.



Mientras el periódico The Nation se centró en la importancia de la visita que se efectúa en ocasión del 50 aniversario de las relaciones diplomáticas entre Tailandia y Vietnam, enfatizando su objetivo de continuar fortaleciendo la amistad y la cooperación entre los dos países.



El diario informó de que el Rey y la Reina llegaron a Hanoi el 14 de septiembre, fueron recibidos por la comunidad tailandesa en Vietnam en su lugar de alojamiento y dieron inicio a su agenda. Además, The Nation abordó el proceso del desarrollo de las relaciones entre ambas naciones en diversos ámbitos, entre otros aspectos.



Por otro lado, agencias de prensa de Tailandia también se centraron en cubrir las actividades de los reyes en Vietnam, en particular sus reuniones con altos dirigentes anfitriones y los actos de importancia histórica, cultural y religiosa.



El contenido difundido por los medios de comunicación tailandeses muestra que la visita no solo constituye una actividad diplomática de alto nivel, sino que también está vinculada al fortalecimiento de la amistad, el entendimiento mutuo y el continuo desarrollo de las relaciones entre ambos países sudesteasiáticos en el futuro./.

VNA