Internacional

ASEAN reafirma su papel en la Cumbre de los BRICS

El presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., afirmó que la participación de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) en la XVIII Cumbre de los BRICS, celebrada en Nueva Delhi, India, demuestra el creciente peso, prestigio y papel de la organización regional en los foros internacionales.

Panorama de la XVIII Cumbre de los BRICS. (Fuente: ANI/VNA)
Panorama de la XVIII Cumbre de los BRICS. (Fuente: ANI/VNA)

Nueva Delhi (VNA)– El presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., afirmó que la participación de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) en la XVIII Cumbre de los BRICS, celebrada en Nueva Delhi, India, demuestra el creciente peso, prestigio y papel de la organización regional en los foros internacionales.

En una declaración emitida al término de la cumbre, celebrada los días 12 y 13 de septiembre, el presidente Marcos señaló que la participación de Filipinas en el encuentro tuvo una “doble misión”: representar a la ASEAN en su calidad de presidente de la organización en 2026 y coordinador nacional de las relaciones de diálogo ASEAN-India, así como promover la asociación estratégica entre Filipinas e India.

El mandatario filipino señaló que la concesión de un asiento a la ASEAN en la XVIII Cumbre de los BRICS constituye una “declaración” sobre el peso, el prestigio y la capacidad de convocatoria de la organización regional, y reafirmó el papel indispensable de la ASEAN en los diálogos económicos globales.

Al intervenir en nombre de los cerca de 700 millones de habitantes del Sudeste Asiático durante la sesión de diálogo de la cumbre, Marcos afirmó que Filipinas transmitió la posición abierta, inclusiva y orientada hacia el exterior de la ASEAN.

Destacó que las prioridades de la organización, entre ellas la paz y la seguridad, el crecimiento económico y el empoderamiento de las personas, coinciden con los ejes de la presidencia india de los BRICS en 2026, centrados en la resiliencia, la innovación, la cooperación y el desarrollo sostenible.

Marcos consideró que la presencia de la ASEAN en los BRICS abre un espacio adicional para que los países del Sudeste Asiático hagan oír su voz en los debates sobre economía, desarrollo y cuestiones globales, al tiempo que amplía las conexiones entre la ASEAN y las principales economías y las economías emergentes.

Además de representar a la ASEAN, el presidente Marcos se reunió con el primer ministro de India, Narendra Modi, para intercambiar puntos de vista sobre las relaciones bilaterales y cuestiones regionales.

Ambos dirigentes revisaron los avances en la implementación de la asociación estratégica y del plan de acción quinquenal para el período 2025-2029, y debatieron la cooperación en ciencia y tecnología, inteligencia artificial, tecnología financiera, salud, infraestructura y espacio.

Marcos también anunció que Filipinas se incorporará a la Coalición para una Infraestructura Resiliente a Desastres, una iniciativa liderada por India destinada a fortalecer la capacidad de las infraestructuras para hacer frente al cambio climático y los desastres naturales./.

VNA
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