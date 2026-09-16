Consumidores malasios restringen el gasto no esencial

Kuala Lumpur (VNA)- Los malasios están ajustando sus presupuestos en cuanto a gastos no esenciales; el aumento de los costes lleva a los hogares a priorizar los artículos de primera necesidad y la relación calidad-precio, a pesar del continuo crecimiento económico.



Walter Aw Lik Hsin, analista de CIMB Securities, señaló que los compradores buscan cada vez más productos más económicos, comodidad y valor, al tiempo que reducen el gasto en ropa, artículos relacionados con el estilo de vida y otros bienes no esenciales.



Esta tendencia coincide con los últimos resultados del segundo trimestre de 16 empresas de consumo analizadas por CIMB Securities, los cuales reflejan una brecha cada vez mayor entre el gasto en artículos de primera necesidad y las compras discrecionales.



Walter Aw indicó que los ingresos del sector de productos de consumo básico aumentaron un 8,6% interanual en el segundo trimestre (T2) de 2026, mientras que el beneficio neto operativo creció un 11,1%.



En el segmento discrecional, los minoristas lograron un crecimiento de los ingresos del 4,3%, pero el beneficio neto operativo cayó un 7%, ya que una demanda subyacente más débil chocó con el aumento de los costes.



Según Aw, la divergencia entre ingresos y beneficios indicaba que el gasto discrecional seguía creciendo, pero se concentraba cada vez más en categorías de menor valor y productos semiduraderos.



Esta aparente cautela de los hogares se produce a pesar de que los indicadores económicos generales siguen apuntando a un nivel de consumo relativamente saludable.



El consumo privado en Malasia aumentó un 4,8% interanual en el segundo trimestre, un ritmo ligeramente superior al crecimiento del 4,7% registrado en el trimestre anterior, según datos del Departamento de Estadística.



La economía del país creció un 6% en el segundo trimestre y un 5,7% en el primer semestre, mientras que el Banco Central (Bank Negara) prevé un crecimiento anual cercano al 5%.



Sin embargo, un fuerte crecimiento económico no se traduce necesariamente de manera uniforme en el gasto de los hogares, especialmente cuando los consumidores se están adaptando simultáneamente a unos costes cotidianos más elevados.



CIMB Securities prevé que la divergencia entre el gasto en bienes esenciales y no esenciales persistirá a corto plazo. Es probable que el gasto de los consumidores se mantenga relativamente débil durante el tercer trimestre antes de mejorar hacia finales de año, impulsado por los programas de apoyo gubernamental./.

VNA