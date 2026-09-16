Transformación digital impulsa desarrollo sostenible en delta del Mekong

Can Tho, Vietnam (VNA)- Un taller de consulta con las partes interesadas sobre la plataforma "Knowledge Hub" (Centro de Conocimiento) se celebró hoy en la ciudad de Can Tho, con el fin de promover la transformación digital, el intercambio de conocimientos y el uso de tecnologías avanzadas para fortalecer la resiliencia climática y el desarrollo sostenible en el delta del Mekong.



El evento fue organizado conjuntamente por la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), el Instituto del Mekong y la Universidad de Can Tho.



El delta del Mekong, un importante centro de producción agrícola y pesquera de Vietnam, se enfrenta a desafíos crecientes derivados del cambio climático, la intrusión salina, las sequías, las inundaciones, la contaminación ambiental, el aumento de los costos de producción y la inestabilidad de los mercados.



Las variaciones en los recursos hídricos y las condiciones meteorológicas pueden tener repercusiones significativas en la agricultura, los medios de vida y la planificación del desarrollo local.



Los expertos señalaron que a la región no le faltan datos; sin embargo, la información valiosa recopilada por organismos gubernamentales, universidades, empresas, proyectos y comunidades se encuentra dispersa en diferentes ubicaciones y formatos, lo que dificulta su acceso, comparación y uso eficaz.

El profesor asociado y doctor Van Pham Dang Tri, director del Instituto del Mekong y responsable del Modelo 12, habla en el evento. (Fuente: VNA)





Para abordar esta cuestión, el Modelo 12, parte de la segunda fase de un proyecto financiado por la JICA para "mejorar la colaboración integrada basada en la ciencia hacia el desarrollo sostenible de la región del delta del Mekong frente al cambio climático", ha desarrollado el "Knowledge Hub". Se trata de un centro de explotación de datos para el desarrollo sostenible del delta del Mekong, implementado por el Instituto del Mekong de la Universidad de Can Tho.



El profesor asociado y doctor Van Pham Dang Tri, director del Instituto del Mekong y responsable del Modelo 12, afirmó que los desafíos regionales no se deben únicamente a la insuficiencia de datos, sino también a la forma en que estos se generan, comparten y transforman en conocimiento para la acción.



El "Knowledge Hub" digitaliza, estandariza e integra conjuntos de datos multidisciplinarios mediante un Sistema de Información Geográfica Web (WebGIS) común, creando así una plataforma dinámica para el intercambio de información y la toma de decisiones.



La plataforma integra bases de datos territoriales, mapas de uso del suelo y estadísticas agrícolas y pesqueras, lo que permite a los usuarios comparar las condiciones naturales con los modelos de medios de vida e identificar las zonas vulnerables al cambio climático.



Asimismo, vincula los datos de monitoreo de aguas superficiales con la información de campo recopilada por las comunidades, al tiempo que incorpora datos sobre aguas subterráneas y ofrece pronósticos de salinidad a corto plazo (seis días). Esta información ayuda a las autoridades y a los residentes a planificar la captación de agua, operar las compuertas de riego y proteger los cultivos.



El conjunto de herramientas del "Knowledge Hub" ofrece recursos digitales gratuitos para responsables de políticas, técnicos, empresas y comunidades. Su sistema, basado en VietMap, permite a los usuarios superponer conjuntos de datos, incluidas las redes empresariales agropesqueras y los mapas de riesgo de salinidad, para facilitar el análisis de la cadena de valor y la evaluación de impactos.



La plataforma también traduce la investigación científica en artículos temáticos accesibles y ofrece un espacio para que universidades, autoridades, empresas y comunidades colaboren en la creación de conocimiento.



Los expertos señalaron que este centro de conocimiento podría facilitar la vinculación con otros modelos de investigación, mejorar la interoperabilidad de las bases de datos e incorporar más iniciativas comunitarias, contribuyendo así a establecer una plataforma de conocimiento «viva» para el desarrollo sostenible del delta.



El doctor Le Van Lam, vicerrector de la Universidad de Can Tho, afirmó que la plataforma debería centrarse en tres prioridades: conectar y estandarizar datos sobre clima, recursos hídricos, medio ambiente, agricultura, pesca y condiciones socioeconómicas; transformar dichos datos en mapas prácticos, indicadores, previsiones y directrices; y conectar a los proveedores de datos con los usuarios en función de las necesidades de las localidades, las empresas y los investigadores.



Durante el taller, científicos y expertos de institutos de investigación, universidades y ministerios y sectores pertinentes, junto con representantes de la JICA, debatieron sobre medidas para maximizar el potencial de la transformación digital a la hora de abordar los desafíos que enfrenta el delta del Mekong./.