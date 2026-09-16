Caso de 10 pescadores vietnamitas rescatados en Malasia: alerta sobre riesgos de trabajar en el extranjero

Kuala Lumpur (VNA)– La Embajada de Vietnam en Malasia alertó sobre el riesgo de estafa y explotación laboral al buscar empleo en el extranjero, tras ayudar a 10 pescadores vietnamitas a regresar al país.



La representación diplomática ha brindado asistencia consular a 10 pescadores vietnamitas que se encontraban en dificultades en el estado de Perak y ayudarlos a volver al país y reunirse con sus familias.



Tras recibir el 27 de agosto una solicitud de apoyo de la Oficina del Comité Popular de la provincia de Ca Mau, la Embajada de Vietnam en Malasia realizó de inmediato las verificaciones necesarias y se puso en contacto con el grupo de pescadores. Según su testimonio, los 10 habían viajado a Malasia en febrero de 2026 para trabajar para el propietario de un pesquero.



Durante su estancia laboral, les retuvieron los pasaportes y con frecuencia no recibieron suficiente comida, agua potable ni condiciones básicas de vida. En algunos momentos, incluso permanecieron varios días sin alimentos. Ante esta situación, los pescadores contactaron con sus familias para pedir ayuda y solicitaron la intervención de las autoridades vietnamitas.



Ante las dificultades, funcionarios de la Embajada mantuvieron el contacto con el grupo, los orientaron para trasladarse a un lugar seguro, organizaron su traslado a Kuala Lumpur y garantizaron alojamiento y alimentación.



También les ayudaron a obtener los documentos necesarios, orientaron al grupo para presentar una denuncia ante la policía local y completar los trámites de salida ante las autoridades migratorias malasias.



Tras casi una semana de asistencia en Kuala Lumpur, funcionarios de la Embajada acompañaron al grupo al aeropuerto y les ayudaron a completar los trámites para regresar de forma segura a Vietnam.



Antes de embarcar, Pham Hoai Phong, representante del grupo, expresó su agradecimiento al embajador y al personal de la Embajada por el apoyo brindado durante el difícil período, desde la garantía de alojamiento y alimentación hasta la gestión de documentos y el regreso al país.



El caso pone de manifiesto una vez más el papel de las representaciones vietnamitas en el extranjero en la protección de sus ciudadanos.



A raíz del caso, se recomienda a los trabajadores extremar la precaución ante ofertas de empleo en el extranjero con promesas de “trabajo fácil y altos salarios”. Antes de tomar una decisión, deben verificar la información sobre el empleador, el lugar de trabajo, el contrato, el salario y las condiciones de residencia y trabajo, y no confiar en promesas verbales ni transferir dinero a intermediarios poco transparentes.



Una vez en el extranjero, los trabajadores deben conservar copias de sus documentos de identidad, mantener el contacto con sus familias y avisar oportunamente a las autoridades locales o a las representaciones vietnamitas si son amenazados, les retienen el pasaporte o son obligados a trabajar.



Informarse y verificar cuidadosamente las condiciones desde el principio es una medida fundamental para reducir el riesgo de caer en redes ilegales de contratación y sufrir explotación laboral./.

VNA