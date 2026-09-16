Sociedad

Buque de Armada italiana realiza visita de amistad a Vietnam

El ITS Giovanni delle Bande Nere inicia una visita de cinco días a Ciudad Ho Chi Minh para reforzar la amistad y la cooperación en defensa entre Vietnam e Italia.

El buque ITS Giovanni delle Bande Nere de la Armada italiana ariba a Ciudad Ho Chi Minh (Foto: VNA)
El buque ITS Giovanni delle Bande Nere de la Armada italiana ariba a Ciudad Ho Chi Minh (Foto: VNA)

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - El buque ITS Giovanni delle Bande Nere de la Armada italiana, al mando del teniente coronel Lorenzo Malandrucco, arribó la mañana de hoy al puerto internacional Nha Rong-Khanh Hoi, iniciando una visita de amistad de cinco días a Ciudad Ho Chi Minh.

La ceremonia de recepción contó con la participación del coronel Tran Chi Tam, subjefe del Estado Mayor del Comando de la Región Naval 2 de Vietnam; representantes del Comité Popular de Ciudad Ho Chi Minh, del Comando de la Región 3 de la Guardia Costera, del Departamento de Relaciones Exteriores del Ministerio de Defensa y Alessandra Tognonato, cónsul general de Italia en Ciudad Ho Chi Minh.

La visita del buque de la Armada italiana a Ciudad Ho Chi Minh demostró la buena voluntad de ambas partes y contribuyó a consolidar las relaciones de amistad, y las relaciones de cooperación en defensa entre Vietnam e Italia, así como mantener los intercambios y contactos entre las fuerzas navales de ambos países.

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Delegados vietnamitas y los oficiales al mando del ITS Giovanni delle Bande Nere. (Foto: VNA)



Durante su estancia en Ciudad Ho Chi Minh, los miembros del buque italiano realizará una visita de cortesía a líderes del Comité Popular de la urbe y a la Región Naval 2, participará en algunas actividades deportivas y culturales con oficiales y soldados de la Armada vietnamita y visitarán lugares culturales y sitios históricos de la ciudad.

En el marco de la visita se celebrará a bordo del buque el seminario “Mares seguros, cadenas de suministro sostenibles: Impulsar la cooperación marítima Italia-Vietnam”. El buque también abrirá sus puertas para que los habitantes de Ciudad Ho Chi Minh puedan visitarlo.

Con el número de identificación P434, el ITS Giovanni delle Bande Nere es un patrullero oceánico multipropósito de la Armada italiana. Tiene 143 metros de eslora, 16,5 metros de manga, un calado de unos 10,5 metros y un desplazamiento de aproximadamente 6.400 toneladas. Puede alcanzar una velocidad máxima de 32 nudos y tiene un radio de acción de unos 5.000 millas náuticas.
El buque está equipado con dos lanzadores verticales de misiles, con un total de 16 tubos de lanzamiento; un cañón naval principal de 127 mm; cañones dobles de 76 mm y tubos lanzatorpedos.
Su cubierta de vuelo y hangar tienen capacidad para un helicóptero EH01 o un SH-90. Asimismo, dispone de sistemas de sonar de largo alcance, sensores avanzados y modernos sistemas de comunicaciones, que permiten realizar múltiples misiones marítimas y operaciones aéreas y submarinas.
La visita del ITS Giovanni delle Bande Nere a Ciudad Ho Chi Minh forma parte del despliegue operativo de la Armada italiana en la región del Indo-Pacífico. Antes de llegar a Vietnam, el buque visitó Japón y realizó ejercicios de entrenamiento conjunto con fuerzas navales internacionales./.

VNA
#Vietnam #Italia #Armada italiana
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