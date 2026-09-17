Estados Unidos destaca a Vietnam como socio importante en el Sudeste Asiático

Washington (VNA) - La subsecretaria de Estado para Asuntos Políticos de Estados Unidos, Allison Hooker, destacó a Vietnam como un socio importante de su país en el Sudeste Asiático y subrayó que las relaciones bilaterales son un ejemplo de reconciliación, superación del pasado y avance conjunto hacia un futuro de paz, seguridad y prosperidad.

Durante una recepción con motivo del 81.º aniversario del Día Nacional de Vietnam, organizada por la Embajada de Hanoi en Washington la noche del 16 de septiembre (hora local), Allison Hooker señaló que ambos países siguen cooperando en ámbitos clave como la superación de las secuelas de la guerra, el desminado y la neutralización de artefactos explosivos sin detonar, la seguridad, el desarrollo económico, la educación y los intercambios culturales y pueblo a pueblo.

También destacó los avances en tecnología, inversión y sector aeroespacial, y reconoció las contribuciones del embajador vietnamita en Estados Unidos, Nguyen Quoc Dung, al fortalecimiento de los vínculos bilaterales, especialmente desde que fueron elevados al nivel de Asociación Estratégica Integral.

La subsecretaria de Estado para Asuntos Políticos de Estados Unidos, Allison Hooker, interviene en la cita. (Foto: VNA)

Por su parte, Quoc Dung resaltó el significado histórico del Día Nacional y el camino recorrido por Vietnam durante 81 años en la salvaguarda de la independencia y la soberanía, así como en la construcción y el desarrollo nacional.

De un país gravemente afectado por la guerra y la pobreza, Vietnam se ha convertido en la 32.ª economía mundial, con un Producto Interno Bruto superior a 500 mil millones de dólares, y ha entrado en una nueva etapa de desarrollo y modernización, con el objetivo de convertirse en un país de ingresos medios-altos para 2030 y en una nación desarrollada de altos ingresos para 2045.

El embajador enfatizó que los 31 años transcurridos desde la normalización de las relaciones entre Vietnam y Estados Unidos constituyen un recorrido extraordinario, durante el cual ambos antiguos adversarios superaron sus diferencias, sanaron las heridas del pasado, construyeron confianza y establecieron una asociación basada en intereses comunes.​

La Asociación Estratégica Integral Vietnam-Estados Unidos ha registrado avances sustanciales en sus 10 pilares, con una cooperación cada vez mayor en comercio, inversión, superación de las secuelas de la guerra, educación, cultura, intercambios pueblo a pueblo y tecnologías avanzadas, precisó.

En su intervención, el senador Steve Daines valoró los avances de las relaciones bilaterales durante las últimas tres décadas y destacó el amplio potencial de cooperación, particularmente en comercio, inversión, tecnología e inteligencia artificial (IA).​

El congresista Seth Moulton elogió la resiliencia, el espíritu de reconciliación y la generosidad del pueblo vietnamita para superar el pasado bélico y construir una amistad con Estados Unidos. Afirmó que ambos países son hoy amigos y socios que trabajan por un futuro más seguro y próspero.

El representante Abraham Hamadeh felicitó a Vietnam por su 81.º Día Nacional y valoró el rápido desarrollo de los vínculos bilaterales, especialmente en los ámbitos económico, comercial, diplomático y cultural. También resaltó las iniciativas para estrechar los lazos entre Vietnam y el estado de Arizona, incluida la alianza entre la Universidad Estatal de Arizona y la Universidad VinUni.

En esta ocasión, Hamadeh entregó a Quoc Dung un documento incluido en el Registro del Congreso de los Estados Unidos, en el que se rinde homenaje al 81.º Día Nacional de Vietnam y se conmemora la conclusión de la misión del embajador en el país.

El documento reconoce las contribuciones del diplomático al fortalecimiento de las relaciones bilaterales, la ampliación de los vínculos institucionales, académicos y empresariales y la promoción de la cooperación para superar las secuelas de la guerra.

La ceremonia se desarrolló en un ambiente solemne, amistoso y cálido, reflejando el afecto de amigos estadounidenses e internacionales y de la comunidad de coterráneos hacia Vietnam. Asimismo, reafirmó la confianza en el desarrollo positivo y sostenible de la Asociación Estratégica Integral entre ambos países./.