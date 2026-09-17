Industria automotriz vietnamita avanza hacia los mercados internacionales

Hanoi (VNA) - La industria automotriz vietnamita está pasando de un modelo centrado principalmente en la producción y el ensamblaje para el mercado interno a una nueva etapa en la que varias empresas nacionales amplían las exportaciones, conquistan nuevos mercados y buscan elevar su posición en la cadena de valor mundial.



Durante años, el tamaño limitado del mercado, el insuficiente desarrollo de la industria auxiliar y la baja tasa de localización dificultaron que la exportación de vehículos completos se convirtiera en un motor de crecimiento.



Esta situación, sin embargo, está cambiando. Grandes empresas como THACO, Hyundai Thanh Cong, VinFast y KIM LONG MOTOR han intensificado las exportaciones de vehículos completos y componentes.



El 14 de agosto de 2026, Hyundai Thanh Cong exportó vehículos fabricados en su planta en Ninh Binh a México y Australia. La operación marcó un paso importante, al llevar por primera vez productos fabricados en Vietnam a estos mercados, además de los mercados asiáticos donde la empresa ya estaba presente.



Para 2026, Hyundai Thanh Cong prevé exportar 15.280 unidades, incluidos 10.160 vehículos terminados y 5.120 conjuntos de componentes. En los próximos cinco años, aspira a expandirse a Oriente Medio, África, Centroamérica, Sudamérica y Rusia, con un volumen total previsto de 187.000 unidades. A partir de 2030, busca convertirse en un centro mundial de exportación, con una producción superior a 60.000 vehículos anuales.



Le Ngoc Duc, vicepresidente del Grupo Thanh Cong y director general de Hyundai Thanh Cong Vietnam, señaló que el proceso comenzó con la construcción de una sólida base productiva, el dominio de la tecnología y el cumplimiento de los estándares de calidad, para después avanzar gradualmente hacia los mercados internacionales.



En el caso de THACO, la empresa prevé para 2026 ingresos superiores a 2,5 mil millones de dólares y exportaciones por más de 30,5 millones de dólares. También busca ampliar las ventas internacionales, desarrollar productos adaptados a las necesidades de cada mercado y fabricar vehículos bajo la marca THACO.



En el segmento de vehículos eléctricos, VinFast, además de liderar las ventas de automóviles eléctricos en el mercado nacional, exportó en julio su 38.º lote, con más de 5.000 unidades destinadas a mercados europeos y otras regiones. Esto ocurrió menos de cuatro años después del primer envío de 999 vehículos.



En el segmento de vehículos comerciales, KIM LONG MOTOR marcó en marzo de 2026 un hito con la exportación de su primer lote de 10 autobuses diésel y totalmente eléctricos a Tailandia, como parte de un contrato de 300 unidades cuya entrega está prevista durante el año. Algunos de los modelos exportados alcanzan una tasa de localización superior al 80%, reflejando una mayor capacidad para generar valor dentro del país.



El aumento del número de empresas exportadoras muestra que la industria automotriz vietnamita está entrando en una nueva etapa. No obstante, los mercados internacionales también plantean importantes desafíos en materia de localización, industria auxiliar, tecnología, recursos humanos y cumplimiento de las normas técnicas de cada país.



Exportar vehículos a mercados exigentes no depende únicamente del volumen, sino también de la capacidad para controlar la calidad, gestionar las cadenas de suministro y cumplir estrictas normas ambientales y de seguridad.



El representante de Hyundai Thanh Cong explicó que la expansión internacional se ha realizado por etapas, desde mercados de prueba como Corea del Sur, Perú, Filipinas, Tailandia, Malasia, Myanmar y Kazajistán hasta destinos con estándares más elevados, como México y Australia. Este proceso ha permitido a la empresa mejorar su capacidad organizativa y adaptar sus productos a distintas exigencias.



Desde la perspectiva del desarrollo sostenible, el secretario del Comité del Partido en la provincia de Ninh Binh, Tran Huy Tuan, espera que la cooperación entre el Grupo Thanh Cong y Hyundai Motor se amplíe a la producción de componentes, repuestos, materiales y otros productos de la industria auxiliar. Este también constituye un desafío para todo el sector: la exportación de vehículos completos es solo el primer paso, mientras que el objetivo central es aumentar el valor añadido que permanece en la economía nacional.



Según expertos del sector, la industria automotriz vietnamita está pasando de un modelo de “producción para el mercado interno” a otro de “producción para competir a nivel mundial”. Si antes la cuestión era si Vietnam podía ensamblar automóviles, ahora el desafío es determinar si los productos “Hechos en Vietnam” pueden competir en el mercado mundial y cuánto valor pueden retener dentro del país.



La respuesta determinará la posición de Vietnam en el mapa regional y mundial de producción y exportación de automóviles./.

VNA