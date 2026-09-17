Ciudad Ho Chi Minh crea un ecosistema para aprovechar mejor los TLC

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - Ciudad Ho Chi Minh desarrollará un ecosistema para ayudar a las empresas a aprovechar de manera más eficaz los Tratados de Libre Comercio (TLC), mejorar su competitividad, ampliar mercados y participar más profundamente en las cadenas de valor y suministro globales.



Según el plan recién aprobado por el Comité Popular municipal, la ciudad incorporará el apoyo al aprovechamiento de los TLC en sus programas de desarrollo socioeconómico, promoción comercial, desarrollo sectorial, logística, transformación digital, transición ecológica y apoyo empresarial.



El Departamento de Industria y Comercio coordinará la implementación del ecosistema y seleccionará empresas, cooperativas, hogares comerciales, asociaciones sectoriales y organizaciones de apoyo con potencial para participar. También promoverá modelos de vinculación entre producción, procesamiento, logística y consumo a lo largo de las cadenas de valor.



Por indicación del vicepresidente del Comité Popular municipal, Nguyen Loc Ha, este organismo actualizará y proporcionará información sobre la producción, las exportaciones y el nivel de aprovechamiento de los TLC, además de recopilar las dificultades y necesidades de apoyo de las empresas. Asimismo, coordinará con el Ministerio de Industria y Comercio el seguimiento y la evaluación de la implementación del ecosistema.



El Departamento municipal de Industria y Comercio y el Centro de Promoción Comercial y de Inversiones de Ciudad Ho Chi Minh (ITPC) organizarán actividades de capacitación y divulgación sobre los compromisos y beneficios de los TLC, y facilitarán la conexión de recursos, mercados y servicios de apoyo.



Entre las medidas previstas figuran el asesoramiento sobre las normas de los TLC, la promoción de exportaciones, la organización de encuentros comerciales B2B y espacios de exposición conjunta en ferias internacionales, así como el apoyo al comercio electrónico transfronterizo.



La urbe también promoverá la transformación digital, la transición ecológica y los modelos de producción verde y circular, con el objetivo de elevar la competitividad y favorecer una mayor participación de las empresas locales en las cadenas de valor de exportación.



Estas iniciativas forman parte de los esfuerzos para convertir a Ciudad Ho Chi Minh en un centro regional de comercio, logística e integración económica internacional./.

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