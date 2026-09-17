Tres hitos convergen en la visita del Rey y la Reina de Tailandia a Vietnam

Hanoi (VNA) - La visita de Estado a Vietnam del Rey de Tailandia, Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua, y la Reina, del 14 al 16 de septiembre, coincidió con tres hitos importantes de las relaciones bilaterales: la primera visita de un monarca tailandés a Vietnam desde 1976, el 50 aniversario del establecimiento de vínculos diplomáticos y la elevación de las relaciones a Asociación Estratégica Integral en mayo de 2025.



En una entrevista con la prensa, el viceministro de Relaciones Exteriores Nguyen Manh Cuong señaló que esta convergencia confiere a la visita un significado histórico y abre una nueva etapa para los lazos entre ambos países.



Tras 50 años, Tailandia se ha convertido en el mayor socio comercial de Vietnam dentro de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), con un intercambio bilateral de 22,1 mil millones de dólares en 2025, y figura entre los 10 mayores inversores extranjeros en Vietnam, con un capital registrado superior a 15 mil millones de dólares. Ese año, más de 1,1 millones de ciudadanos de ambos países viajaron entre Vietnam y Tailandia, mientras más de 100 mil vietnamitas viven, estudian y trabajan actualmente en el país vecino.



Según Nguyen Manh Cuong, el viaje también refleja la importancia que la Familia Real, el Estado y el pueblo tailandeses conceden a Vietnam. Por el papel del Rey y la Familia Real en la vida espiritual, histórica y cultural de Tailandia, la visita contribuyó no solo a las relaciones diplomáticas, sino también a los intercambios entre los dos pueblos y a proyectos de educación y desarrollo comunitario.



Durante su estancia, el Rey y la Reina mantuvieron conversaciones con el secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, y se reunieron con el primer ministro Le Minh Hung y el presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man. El primer ministro tailandés, Anutin Charnvirakul, acompañó a la pareja real.



El vicecanciller destacó que estos contactos de alto nivel, junto con la visita del secretario general y presidente To Lam y su esposa a Tailandia en mayo de 2026, reflejan la importancia que ambas partes conceden a los vínculos bilaterales. Los aspectos culturales y religiosos también ocuparon un lugar destacado, con visitas a la pagoda Quan Su y al Centro de Lengua y Cultura Tailandesa de la Universidad de Hanoi.



El rey de Tailandia y su esposa asisten a una reunión con líderes, profesores, personal y estudiantes del Centro de Lengua y Cultura Tailandesa de la Universidad de Hanoi. (Foto: VNA)

De cara a la próxima etapa, Vietnam y Tailandia buscarán convertir los entendimientos y la confianza política en proyectos concretos. En economía, se priorizará alcanzar pronto la meta de 25 mil millones de dólares de comercio bilateral de manera más equilibrada y aplicar la iniciativa de las “Tres Conexiones”: entre las cadenas de suministro; entre sectores económicos, localidades y empresas; y entre las estrategias de crecimiento verde y sostenible.



También se ampliarán la cooperación cultural y educativa, el turismo y los intercambios entre los pueblos, incluida la enseñanza de los idiomas de ambos países, el aumento de los vuelos directos y la promoción de espacios vinculados a las comunidades vietnamita y tailandesa.



En el marco de la ASEAN y los mecanismos de cooperación subregional del Mekong, Vietnam y Tailandia continuarán coordinando sus esfuerzos, con el objetivo de consolidar una nueva etapa de relaciones más amplias y profundas y contribuir a la paz, la estabilidad y la cooperación regional./.