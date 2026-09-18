Cultura-Deporte

Bandera nacional de Vietnam ondea en los Juegos Asiáticos de 2026

La delegación deportiva de Vietnam iza su bandera en Nagoya antes de los ASIAD 2026, que se celebrarán del 19 de septiembre al 4 de octubre.

La bandera nacional de Vietnam ondea en los Juegos Asiáticos de 2026 (Foto: VNA)
La bandera nacional de Vietnam ondea en los Juegos Asiáticos de 2026 (Foto: VNA)

Tokio (VNA) - La ceremonia de bienvenida e izamiento de la bandera de la delegación deportiva de Vietnam participante en los Juegos Asiáticos de 2026 (ASIAD 2026) se celebró hoy en Fuji Plaza, Garden Pier, en el puerto de Nagoya, Japón.

A la ceremonia asistieron el viceministro de Cultura, Deportes y Turismo Hoang Dao Cuong; el subdirector general de la Autoridad Deportiva de Vietnam y jefe de la delegación deportiva vietnamita, Nguyen Hong Minh, así como funcionarios y atletas integrantes de la delegación.

Al entonarse el himno nacional de Vietnam, la bandera roja con una estrella amarilla fue izada en el puerto de Nagoya, marcando la presencia oficial de la delegación vietnamita en la XX edición de los ASIAD y contribuyendo a elevar el ánimo de los atletas antes de las competiciones.

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La delegación deportiva de Vietnam (Foto: VNA)



Nguyen Hong Minh señaló que los atletas gozan de buena salud y toda la delegación está preparada para competir. Indicó que el hecho de que los equipos estén alojados en distintos lugares ha generado algunas dificultades para la delegación, pero esta ha elaborado de manera proactiva planes para adaptarse a las condiciones de los Juegos en Japón.

Según el Comité Organizador de los ASIAD Aichi-Nagoya 2026, las ceremonias de bienvenida de las delegaciones participantes se celebraron del 16 al 18 de septiembre en el puerto de Nagoya, con actividades como la presentación de las delegaciones, actuaciones culturales, discursos de bienvenida, ceremonias de izamiento de banderas y entrega de recuerdos.

Los ASIAD 2026 se celebrarán del 19 de septiembre al 4 de octubre en Aichi-Nagoya. La delegación vietnamita está integrada por 498 miembros./.

VNA
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