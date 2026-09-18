Medio ambiente

El 15.º Diálogo Oceánico en Vietnam: Del acuerdo a la acción

El 15.º Diálogo Oceánico en Hanoi analizó cómo convertir los compromisos del BBNJ en mecanismos y acciones concretas para proteger la biodiversidad marina.

Nguyen Thi Lan Anh, subdirectora de la Academia Diplomática de Vietnam, interviene en la inauguración. (Foto: VNA)
Nguyen Thi Lan Anh, subdirectora de la Academia Diplomática de Vietnam, interviene en la inauguración. (Foto: VNA)

Hanoi (VNA)- El 15.º Diálogo Oceánico, bajo el lema “Del acuerdo a la acción: Implementación del BBNJ para una gobernanza oceánica justa y eficaz”, se celebró hoy en Hanoi por la Academia Diplomática de Vietnam, la Fundación para los Estudios del Mar del Este (FESS), la Fundación Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) y la Embajada de Australia en el país.

El encuentro se centró en debatir soluciones para convertir los compromisos del Acuerdo sobre la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica marina de las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional (BBNJ) en mecanismos, instituciones y acciones concretas a nivel nacional, regional y global.

En sus palabras de apertura, Nguyen Thi Lan Anh, subdirectora de la Academia Diplomática de Vietnam, afirmó que el BBNJ contribuye a establecer un marco integral para la protección de la biodiversidad marina en aguas internacionales.

Como acuerdo de aplicación en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS) de 1982, el BBNJ debe implementarse de manera coherente con la UNCLOS y con los mecanismos de cooperación globales, regionales y sectoriales existentes, sostuvo.

Lan Anh significó que la aplicación eficaz del documento debe comenzar a nivel nacional, sobre la base de la cooperación internacional y de la ciencia y la tecnología. Especificó que la Resolución N.º 20-NQ/TW del Comité Central del Partido del XIV mandato establece el objetivo de construir y desarrollar Vietnam como una nación marítima fuerte, destacando la gobernanza marina moderna, el papel de la ciencia y la tecnología marinas y la garantía de un entorno marino saludable y sostenible.

Por su parte, la embajadora de Australia en Vietnam, Gillian Bird, destacó la relevancia del tema del Diálogo y señaló que los mares y océanos sufren los impactos del cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación.

En tal sentido, Australia se comprometió a apoyar a los países de la región en la preparación para la implementación del BBNJ, mediante el intercambio de conocimientos sobre áreas marinas protegidas, evaluaciones de impacto ambiental y gobernanza marina.

Una de las iniciativas de Australia es la Asociación para la Seguridad Marítima del Sudeste Asiático, valorada en 160 millones de dólares australianos, cuyo objetivo es apoyar a Vietnam y a sus socios regionales en el fortalecimiento de la cooperación, la gobernanza y la capacidad marítimas.

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El jefe de la representación de la Fundación KAS en Vietnam, Lewe Paul, interviene en la cita. (Foto: VNA)


El jefe de la representación de la Fundación KAS en Vietnam, Lewe Paul, enfatizó que Alemania considera la protección de la biodiversidad marina, la conservación de los océanos y el mantenimiento de un orden internacional basado en normas como elementos fundamentales de la cooperación internacional.

Asimismo, destacó el papel del Diálogo Oceánico como un foro que conecta la legislación y las políticas, los compromisos internacionales con su ejecución a nivel nacional, así como la ciencia con el proceso de formulación de políticas.

A lo largo de sus 15 ediciones, el Diálogo Oceánico se ha consolidado como un espacio de encuentro entre formuladores de políticas, expertos jurídicos, científicos y socios internacionales, contribuyendo al intercambio de experiencias y a la búsqueda de soluciones prácticas frente a los desafíos emergentes en la gobernanza de mares y océanos.

Estructurado en tres sesiones de debate, el 15.º Diálogo Oceánico se centró en garantizar la coherencia entre el BBNJ y las legislaciones e instituciones nacionales; promover la cooperación internacional en el marco del acuerdo; y abordar los mecanismos, instituciones y marcos de apoyo necesarios para su implementación efectiva.

Las sesiones trataron cuestiones como la revisión del derecho interno, la coordinación intersectorial, la cooperación en materia de recursos genéticos marinos, las evaluaciones de impacto ambiental, la investigación científica marina, la creación de capacidades, la transferencia de tecnología marina y los mecanismos financieros./.

VNA
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