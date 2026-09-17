Ocho localidades de Vietnam afrontan alto riesgo de inundaciones y deslizamientos por lluvias intensas

Hanoi (VNA) - Persisten las lluvias intensas en varias zonas del norte y el centro-norte de Vietnam, con acumulados superiores a 250 milímetros en algunos lugares, mientras ocho localidades afrontan un alto riesgo de inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra debido a la saturación del suelo.



Según el Centro Nacional de Pronósticos Hidrometeorológicos, durante la noche del 16 y la madrugada del 17 de septiembre, Phu Tho, Hanoi, Hung Yen, Ninh Binh, Thanh Hoa y Nghe An, así como el sur de Lao Cai, Son La, Tuyen Quang y Thai Nguyen, registraron lluvias moderadas a fuertes, localmente muy fuertes, acompañadas de tormentas.



Hanoi, Ninh Binh, Thanh Hoa y Nghe An fueron las zonas más afectadas. Entre las 19:00 del 16 de septiembre y las 03:00 del 17 de septiembre, algunos puntos acumularon más de 130 milímetros, como Cau Dien, en Hanoi, con 133,8 milímetros; Gia Vien, en Ninh Binh, con 152,8 milímetros; y Nhu Xuan, en Thanh Hoa, con 151 milímetros.



En las 24 horas hasta las 04:00 del 17 de septiembre, los mayores acumulados se registraron en Trung Ha (Thanh Hoa), con 262 milímetros; Nong truong 15 (Nghe An), con 247,4 milímetros; Van Mai (Phu Tho), con 148,4 milímetros; Quan Chu (Thai Nguyen), con 142,2 milímetros; y Yen Lap (Quang Ninh), con 130,8 milímetros.



Las precipitaciones continuarán durante el 17 de septiembre. Ninh Binh, Thanh Hoa, Nghe An y el sur de Phu Tho tendrán lluvias de 40 a 80 milímetros, superiores a 130 milímetros en algunos lugares. El sur de Lao Cai, Son La, Tuyen Quang y Thai Nguyen, así como el norte de Phu Tho, Bac Ninh y Hanoi, registrarán entre 30 y 60 milímetros, con puntos por encima de 90 milímetros.



En otras zonas del norte y en el área entre Ha Tinh y Quang Tri se prevén acumulados de 15 a 30 milímetros, superiores a 70 milímetros en algunos lugares. Desde la tarde y durante la noche, Hue hasta Lam Dong y el sur del país tendrán chubascos y tormentas dispersos, localmente fuertes, con acumulados superiores a 60 milímetros.



El modelo de humedad del suelo indica que algunas zonas de Son La, Phu Tho, Lao Cai, Tuyen Quang, Thai Nguyen, Quang Ninh, Thanh Hoa y Nghe An presentan niveles superiores al 85%, próximos a la saturación o ya saturados.



Ante esta situación, el Centro Nacional de Pronósticos Hidrometeorológicos advirtió que las comunas y barrios de esas ocho localidades deben extremar la vigilancia durante el 17 de septiembre ante el alto riesgo de inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra./.

VNA