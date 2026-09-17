Fuertes lluvias causan daños en varias localidades de Vietnam

Hanoi (VNA) - Las fuertes lluvias, en algunos lugares torrenciales, registradas del 13 al 17 de septiembre han provocado inundaciones y deslizamientos de tierra en varias localidades de Vietnam, causando daños en viviendas, cultivos, carreteras y obras de infraestructura.



En la provincia de Phu Tho, las precipitaciones superaron los 400 milímetros en algunos puntos, mientras los ríos Boi y Bua alcanzaron niveles superiores a los de alerta. No se registraron víctimas mortales, aunque tres personas quedaron atrapadas en la cueva Mu, en la comuna de Dung Tien, y fueron rescatadas posteriormente.



Las lluvias y deslizamientos dañaron 11 viviendas y anegaron otras 141, además de afectar cultivos, estanques acuícolas y algunas instalaciones educativas y culturales. También se produjeron deslizamientos en carreteras nacionales, provinciales y locales, con unos 2.000 metros cúbicos de tierra bloqueando el tramo Ba Nuong-Ba Lam.

Numerosas carreteras están bloqueadas por deslizamientos de tierra, lo que dificulta el desplazamiento de los residentes. (Foto: VNA)

Las inundaciones dejaron aisladas a 401 familias en las zonas de Lac Thuy y Cao Duong, mientras el derrumbe del paso de Bai Nai, en la carretera provincial 446, interrumpió el tráfico. Las autoridades han evacuado preventivamente a 252 familias, unas 1.040 personas, y revisan 19 puntos con riesgo de nuevos deslizamientos.



Las autoridades provinciales mantienen medidas de respuesta, vigilancia de los niveles de agua y evacuación de residentes de zonas peligrosas. Los organismos especializados también han reforzado la supervisión de los embalses y actualizado los avisos sobre inundaciones.



En la provincia de Thanh Hoa, las lluvias intensas continuaron el 17 de septiembre, provocando inundaciones localizadas en calles y zonas residenciales de la ciudad de Thanh Hoa, especialmente en áreas bajas donde el drenaje es lento. Los organismos meteorológicos prevén lluvias moderadas a fuertes hasta el final de la jornada, con acumulados locales superiores a 100 milímetros.



Tras la limpieza de los sistemas de drenaje, el nivel del agua disminuyó en algunas calles, aunque persisten anegamientos puntuales. Las autoridades locales han pedido revisar integralmente los puntos críticos de inundación y estudiar soluciones relacionadas con la red de alcantarillado, las conexiones de drenaje y los depósitos reguladores, además de intensificar la limpieza y retirada de residuos en los conductos./.