Actualidad: Vietnam y Francia impulsan nueva etapa dentro de su Asociación Estratégica Integral

Estás escuchando las noticias destacadas de la semana de la Agencia Vietnamita de Noticias. A continuación, presentamos los eventos seleccionados del 11 al 17 de septiembre de 2026:

• Vietnam y Francia impulsan nueva etapa dentro de su Asociación Estratégica Integral

• Vietnam refuerza cooperación con la India y su participación en los BRICS

• Reyes de Tailandia realizan visita de Estado a Vietnam

• Vietnam mantiene crecimiento de sus exportaciones agrícolas

• Vietnam entre los destinos asiáticos con más turistas que repiten su visita