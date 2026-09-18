Actualidad: Vietnam y Francia impulsan nueva etapa dentro de su Asociación Estratégica Integral

Estás escuchando las noticias destacadas de la semana de la Agencia Vietnamita de Noticias. A continuación, presentamos los eventos seleccionados del 11 al 17 de septiembre de 2026:
• Vietnam y Francia impulsan nueva etapa dentro de su Asociación Estratégica Integral
• Vietnam refuerza cooperación con la India y su participación en los BRICS
• Reyes de Tailandia realizan visita de Estado a Vietnam
• Vietnam mantiene crecimiento de sus exportaciones agrícolas
• Vietnam entre los destinos asiáticos con más turistas que repiten su visita