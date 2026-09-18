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Actualidad: Vietnam y Francia impulsan nueva etapa dentro de su Asociación Estratégica Integral

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, concluyó su visita oficial a Francia, durante la cual ambos países acordaron elevar la ciencia y la tecnología a un nuevo pilar de su Asociación Estratégica Integral.

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Estás escuchando las noticias destacadas de la semana de la Agencia Vietnamita de Noticias. A continuación, presentamos los eventos seleccionados del 11 al 17 de septiembre de 2026:

• Vietnam y Francia impulsan nueva etapa dentro de su Asociación Estratégica Integral

• Vietnam refuerza cooperación con la India y su participación en los BRICS

• Reyes de Tailandia realizan visita de Estado a Vietnam

• Vietnam mantiene crecimiento de sus exportaciones agrícolas

• Vietnam entre los destinos asiáticos con más turistas que repiten su visita

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