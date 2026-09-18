Fortalecen cooperación para garantizar seguridad y orden en zona fronteriza

Tay Ninh, Vietnam (VNA)- Una conferencia de cooperación para garantizar la seguridad y el orden en la zona fronteriza con las Policías de las provincias camboyanas de Svay Rieng, Prey Veng y Tboung Khmum, se efectuó hoy en la provincia de Tay Ninh.



El evento fue organizado por la Policía de Tay Ninh, con el objetivo evaluar los resultados de la coordinación en 2025 y durante los primeros seis meses de 2026, así como acordar las orientaciones de cooperación para el próximo período.



Amabas partes mantienen el intercambio de información y coordinan la prevención, investigación y tratamiento de delitos, así como la solución de los problemas surgidos a lo largo de la frontera.



También asesoran a las autoridades locales sobre la firma de acuerdos de cooperación, contribuyendo a consolidar las relaciones de amistad y promover el desarrollo socioeconómico de las zonas fronterizas.



En la lucha contra la delincuencia, las dos partes han entregado a través de los pasos fronterizos de Tay Ninh a más de 2.300 ciudadanos que infringieron las leyes o incurrieron en situaciones de trabajo y residencia ilegales; detectaron cientos de casos de entrada y salida ilegal, así como 368 casos relacionados con estafas en el ciberespacio; y detuvieron a 10 prófugos buscados y cuatro personas objeto de búsqueda en relación con casos investigados por la parte vietnamita.



Asimismo, coordinaron la investigación, verificación y tratamiento de cinco casos relacionados con estafas para apropiarse de bienes mediante el ciberespacio, homicidio, robo y tráfico y transporte ilegal de drogas.



En la conferencia, los participantes señalaron que la coordinación aún enfrenta algunas dificultades debido a la irregularidad de los encuentros y actividades de relaciones exteriores, los nuevos requisitos derivados de la organización de la administración local en dos niveles y la compleja evolución de la delincuencia transnacional.



El coronel Pham Tien Hưng, subdirector del Departamento de Policía Criminal, valoró la eficacia de la coordinación entre las fuerzas competentes de ambos países, especialmente en la captura de peligrosos delincuentes que se refugian al otro lado de la frontera.



El teniente general Pich Virak, jefe de la Policía de la provincia de Svay Rieng, destacó que el mantenimiento de encuentros directos permite a ambas partes intercambiar información y resolver rápidamente los casos, especialmente los relacionados con delincuencia, estafas en línea, trata de personas, drogas y otros delitos transnacionales.



Por su parte, el teniente general Chen Ny, jefe de la Policía de la provincia de Tboung Khmum, propuso intensificar el intercambio de información sobre los métodos y artimañas de la delincuencia transfronteriza; reforzar la divulgación y prevención de los ciberdelitos y la trata de personas, así como coordinar el rescate de víctimas que sean ciudadanos de ambos países.



Las dos partes acordaron continuar protegiendo los resultados de la demarcación y colocación de hitos fronterizos, garantizando la seguridad de las fuerzas especializadas, y compartir información sobre la delincuencia, pasando de un enfoque centrado en la gestión de casos a otro orientado a la prevención.



Las fuerzas competentes de ambos países abogaron por mantener las actividades de relaciones exteriores e intensificar los intercambios directos, con especial atención a la lucha contra el terrorismo, el tráfico de drogas y armas, la trata de personas, los robos, el blanqueo de capitales, el contrabando, el comercio de mercancías prohibidas y los delitos de alta tecnología.



También estuvieron de acuerdo con mejorar la eficacia de los canales de comunicación transfronterizos y la coordinación para hacer frente a las amenazas a la seguridad no tradicionales./.

VNA