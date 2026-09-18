Política

Vietnam nombra a nuevos embajadores en Timor-Leste y Angola

El líder vietnamita To Lam presidió la ceremonia de entrega de decisiones de nombramiento de embajadores en Timor Leste y Angola.

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, preside una ceremonia para hacer efectivas las decisiones de nombramiento de dos embajadores vietnamitas en el extranjero (Fuente: VNA)
El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, preside una ceremonia para hacer efectivas las decisiones de nombramiento de dos embajadores vietnamitas en el extranjero (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA) – El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, presidió hoy una ceremonia para hacer efectivas las decisiones de nombramiento de dos embajadores vietnamitas en el extranjero.

Durante la ceremonia, el subjefe de la Oficina Presidencial, Nguyen Hoang Anh, anunció las decisiones del Presidente de nombrar a dos embajadores de Vietnam en el extranjero.

Según estas decisiones, Pham Binh Dam, director de la Secretaría Nacional del APEC 2027 del Ministerio de Relaciones Exteriores, fue nombrado embajador de Vietnam en Timor Leste.

Nguyen Van Hieu, subdirector del Departamento de Oriente Medio y África del Ministerio de Relaciones Exteriores, ha sido nombrado embajador en Angola, con acreditación concurrente ante la República del Congo, Zambia, la República Democrática del Congo, Guinea Ecuatorial, Santo Tomé y Príncipe, y Cabo Verde.

Tras recibir su nombramiento, el embajador Pham Binh Dam expresó su firme confianza en el futuro y el desarrollo del país y se comprometió a hacer todo lo posible para implementar con determinación y eficacia la Resolución del XIV Congreso Nacional del Partido.

Subrayó que, en esta nueva era de desarrollo, las responsabilidades diplomáticas de Vietnam son cada vez más importantes y constituyen una tarea fundamental y constante. Ya no deben limitarse a preservar un entorno pacífico y estable, sino que también deben contribuir a abrir nuevas vías de desarrollo, movilizar recursos externos, fortalecer la posición del país y contribuir directamente al logro de sus objetivos de desarrollo.

El embajador Pham Binh Dam reafirmó su compromiso de cumplir con las responsabilidades que le han sido encomendadas por el Partido, el Estado y el pueblo, implementar eficazmente la política exterior del país y contribuir a preservar la posición e imagen de Vietnam en el ámbito internacional.

Al presentar las decisiones de nombramiento y encomendar sus nuevas misiones a los dos embajadores en nombre de la dirección del Partido y del Estado, el líder To Lam los felicitó por la confianza depositada en ellos al nombrarlos Embajadores de Vietnam en el extranjero.

Enfatizó que este nombramiento representaba tanto un honor como un reconocimiento a sus largos años de esfuerzo y contribuciones a la política exterior y la integración internacional del sector diplomático y del país, así como una misión y una gran responsabilidad.

El mandatario destacó que los embajadores representan al país y la imagen de Vietnam en el ámbito internacional, que están directamente vinculados al prestigio y los intereses nacionales, y que encarnan la política exterior del Partido.

En un mundo complejo y en constante evolución, marcado por numerosos acontecimientos de trascendencia histórica, el máximo dirigente observó que estos sucesos plantean retos para el sector diplomático, para cada misión diplomática y para cada embajador.

Instó al sector diplomático, y en especial a los embajadores, a demostrar firmeza en sus principios y flexibilidad en sus métodos, preservar la independencia y la autodeterminación, al tiempo que toman la iniciativa para defender los intereses nacionales, buscar nuevas ventajas y oportunidades para el país, y contribuir responsablemente a la paz y el desarrollo comunes./.

VNA
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