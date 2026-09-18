Vicecanciller de Vietnam visita Egipto para fortalecer vínculos multifacéticos

El Cairo(VNA) - El viceministro de Relaciones Exteriores de Vietnam, Le Anh Tuan, realiza del 16 al 18 de septiembre una visita de trabajo a Egipto para impulsar la asociación integral bilateral y ampliar la cooperación en diversos ámbitos.



Durante su visita, se reunió con los ministros de Asuntos Exteriores de Egipto, Badr Abdelatty, y de Inversiones y Comercio Exterior, Mohamed Farid Saleh; copresidió la 11.ª ronda de consultas políticas entre Vietnam y Egipto, y mantuvo sesiones de trabajo con la Liga de los Estados Árabes (LEA) y la embajada de Vietnam en El Cairo.

El ministro de Inversiones y Comercio Exterior de Egipto, Mohamed Farid Saleh, recibe al viceministro de Relaciones Exteriores de Vietnam, Le Anh Tuan. (Foto: VNA)

Al recibir a Anh Tuan, Badr Abdelatty elogió la posición internacional de Vietnam y celebró el alto nivel de confianza política existente entre ambos países.



El ministro anunció que visitará Vietnam en 2026 para preparar las actividades de los líderes de alto nivel de ambos países previstas para 2027. Asimismo, acogió con satisfacción la apertura de una oficina de agregado de defensa de Vietnam en El Cairo, destacó la participación regular de ambos países en sus respectivas ferias de defensa y acordó fortalecer la cooperación en este ámbito.



En la 11.ª ronda de consultas políticas, ambas partes señalaron que el volumen del comercio bilateral aumentó un 30% interanual en 2025. También celebraron el acuerdo alcanzado sobre los términos de referencia (TOR) para el grupo de estudio de viabilidad de un tratado de libre comercio (TLC) entre Vietnam y Egipto.



Coincidieron en la necesidad de completar pronto el marco jurídico para impulsar los vínculos económicos y comerciales mediante la firma de un acuerdo para evitar la doble imposición, un memorando de entendimiento sobre electricidad y energías renovables, y una carta de intención sobre el desarrollo del comercio agrícola.



Ambas partes subrayaron además la importancia de mantener los mecanismos de cooperación bilateral y de organizar a la mayor brevedad la sexta reunión del Comité Mixto Vietnam-Egipto en territorio egipcio.



Anh Tuan elogió el papel de Egipto en la mediación y sus esfuerzos por promover la paz al abordar cuestiones regionales. Reiteró la invitación al presidente egipcio para visitar Vietnam en 2027 y propuso que ambas partes continúen avanzando en el análisis y las negociaciones de un TLC, así como en la ampliación de la cooperación en los sectores de productos Halal, educación, turismo y la colaboración entre localidades.



El viceministro de Asuntos Exteriores de Egipto, Amr Hamza, elogió la política exterior de Vietnam, especialmente su respeto por el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas, así como su preferencia por resolver los problemas mediante medios pacíficos.



La parte egipcia expresó su deseo de que Vietnam comparta su experiencia en la atracción de inversiones para la industria manufacturera orientada a la exportación y animó a las empresas vietnamitas a invertir en la Zona Económica del Canal de Suez, aprovechando los incentivos políticos y la infraestructura existentes. Egipto también reafirmó su disposición a colaborar con Vietnam para fortalecer la cooperación en los ámbitos de defensa, turismo e industria Halal.



Durante una visita de cortesía al ministro egipcio de Inversión y Comercio Exterior, Anh Tuan propuso que Egipto agilice el estudio conjunto sobre un TLC entre ambos países y facilite el acceso al mercado egipcio, de 110 millones de habitantes, para los principales productos agrícolas de Vietnam, como el arroz, el lichi y la pitahaya, así como para productos del mar, electrónica y componentes.



El viceministro vietnamita también abogó por un mayor intercambio de información sobre el mercado y alentó a las empresas a intensificar la cooperación en sectores como el Halal, la transformación digital, las tecnologías de la información, el petróleo y el gas, y la minería, con el objetivo de elevar el comercio bilateral a 1.000 millones de dólares.



Mohamed Farid Saleh sugirió promover una exposición de productos egipcios en Vietnam, crear un consejo empresarial bilateral, buscar el reconocimiento mutuo de productos farmacéuticos y fortalecer la cooperación en servicios financieros para impulsar la inversión recíproca.



Señaló que la ubicación estratégica de Egipto y sus acuerdos de libre comercio con países europeos y africanos crearán condiciones favorables para que las empresas vietnamitas inviertan en manufactura orientada a la exportación dentro de la zona económica franca.



Como parte de la visita, Anh Tuan mantuvo una sesión de trabajo con la Liga de los Estados Árabes, expresando el deseo de Vietnam de profundizar las relaciones con la organización y sus 22 Estados miembros mediante actividades concretas, en el marco del memorando de entendimiento entre el Ministerio de Relaciones Exteriores de Vietnam y la Secretaría General de la Liga, priorizando la cooperación económica.



El subsecretario general de la LEA, Khaled Manzlawiy, propuso organizar conjuntamente un foro empresarial árabe-vietnamita e invitó a Vietnam a enviar un observador a la Liga. Asimismo, solicitó el apoyo de Vietnam para estrechar las relaciones entre la LEA y la ASEAN.



La LEA también manifestó su disposición a recibir a diplomáticos vietnamitas en calidad de pasantes y a enviar investigadores a Vietnam./.