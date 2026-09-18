Vietnam participa en foro regional contra las noticias falsas

Phnom Penh (VNA) - Representantes vietnamitas participaron recientementes en el Foro de Medios de 2026 "Combatir las noticias falsas y promover la integridad de la información en la región de Mekong-Lancang", llevado a cabo en Phnom Penh, Camboya.



Organizado la víspera por el Ministerio de Información de Camboya en colaboración con el Fondo Especial de Cooperación Mekong-Lancang, el evento tuvo como objetivo concienciar al público sobre los riesgos y las consecuencias asociados a las noticias falsas y a la difusión irresponsable de información y crear oportunidades para intercambiar experiencias en la verificación de datos y fomentar la cooperación regional, con vistas a frenar la propagación de la desinformación.



Al intervenir en el acontecimiento, Kan Pharidh, secretario de Estado del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional y presidente de la Secretaría Nacional de Camboya para la Cooperación Mekong-Lancang, señaló que la organización del foro es sumamente oportuna y relevante en el contexto de un panorama internacional que cambia rápidamente.



La transformación digital y los avances en la inteligencia artificial han generado enormes oportunidades, pero también han intensificado desafíos derivados de la desinformación, las noticias falsas, las distorsiones deliberadas y las narrativas públicas engañosas, señaló.



Si no se abordan, estos desafíos podrían erosionar la confianza pública, perjudicar la credibilidad de las instituciones y la cohesión social, así como afectar negativamente a la paz, la estabilidad y la cooperación en la región, detalló.

El ministro de Información de Camboya, Neth Pheaktra, habla en el evento. (Fuente: VNA)

Por lo tanto, Kan Pharidh subrayó la necesidad de fortalecer la cooperación y las acciones conjuntas en el marco de la Cooperación Lancang-Mekong en aras de proteger el proceso de desarrollo político, económico, social y cultural de la región frente a los efectos negativos de la información falsa y engañosa.



También destacó la importancia de proporcionar información oportuna, fiable y precisa, así como el papel de un periodismo profesional y responsable y de agencias de medios de comunicación de prestigio a la hora de fortalecer la confianza pública y fomentar el entendimiento mutuo entre las personas de la región.



Por su parte, el ministro de Información de Camboya, Neth Pheaktra, comentó que la lucha contra las noticias falsas no debe limitarse a corregir la desinformación una vez que ya se ha propagado. En cambio, es necesario construir un ecosistema informativo en el que los ciudadanos tengan acceso a información fiable, mientras las agencias de comunicación profesionales mantengan altos estándares, los organismos públicos se comuniquen de manera eficaz, la tecnología se utilice de forma responsable y las personas posean las habilidades necesarias para emitir juicios fundamentados, compartió.



En la ocasión, el Comité Organizador celebró una ceremonia de entrega de premios para la iniciativa "Comunicaciones y creadores de contenido contra las noticias falsas".



Se espera que el Foro Mekong-Lancang sobre la Lucha contra las Noticias Falsas contribuya a establecer y desarrollar una red de periodistas y creadores de contenido responsables, a fortalecer la confianza pública en fuentes de información fiables y a mejorar la capacidad de cada nación y de la región en el combate de manera más efectiva./.