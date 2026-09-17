Vietnam desea contribuir junto con China y los países de ASEAN a un futuro seguro para IA

Nanning, China (VNA) – Vietnam desea trabajar junto con China y los países de la ASEAN para contribuir a construir un futuro seguro para la Inteligencia Artificial (IA), basado en una gobernanza eficaz y en la confianza entre los socios, en beneficio de la población y la prosperidad de la región, afirmó el viceministro de Ciencia y Tecnología de Vietnam, Hoang Minh, en la Conferencia Ministerial de Mesa Redonda China-ASEAN sobre IA 2026, efectuada hoy en Nanning, China.



En su intervención, el funcionario señaló que, para Vietnam, una gobernanza eficaz de la IA constituye una base fundamental para que la innovación se desarrolle de manera sostenible y genere amplios beneficios para la población y las empresas. Precisó que Vietnam ha promulgado la Ley de Inteligencia Artificial y su decreto de aplicación, además de aprobar la Estrategia Nacional de IA hasta 2030, con visión a 2045, con el objetivo de promover el desarrollo de la IA acompañado de una gobernanza segura y responsable.



Subrayó que el enfoque permanente de Vietnam consiste en poner a las personas en el centro. La IA debe estar al servicio de las personas y no sustituir su autoridad ni responsabilidad. Su desarrollo debe proteger los derechos humanos y la privacidad, y garantizar la equidad, la transparencia y la rendición de cuentas.



La Estrategia Nacional de IA de Vietnam considera esta tecnología una capacidad fundamental para transformar la gobernanza, la producción y la prestación de servicios, reiteró y señaló que el país presta especial atención al desarrollo de recursos humanos, la infraestructura de computación y los datos, al tiempo que busca fortalecer su capacidad para dominar las tecnologías, ampliar la cooperación internacional y garantizar su autonomía estratégica.



El funcionario informó de que Vietnam firmó en julio de 2026 el acuerdo para establecer la Organización Mundial de Cooperación en Inteligencia Artificial (WAICO). Dijo que Vietnam concede gran importancia a la cooperación multilateral para desarrollar la IA con fines pacíficos, seguros e inclusivos, en consonancia con la Carta de las Naciones Unidas.



En cuanto a la cooperación entre China y la ASEAN, el representante vietnamita consideró que ambas partes pueden aprovechar sus respectivas fortalezas para contribuir a mejorar las capacidades de gobernanza y ampliar las oportunidades de desarrollo de la IA en la región. Sobre la base de la igualdad, el beneficio mutuo y el respeto a la soberanía y las leyes de cada país, señaló que Vietnam desea promover tres líneas de cooperación.

Acto de lanzamiento del Comité Especializado China-ASEAN sobre Cooperación en Datos. (Fuente: VNA)

En primer lugar, destacó la necesidad de reforzar el diálogo político y el intercambio de experiencias sobre la gobernanza de la IA. Vietnam está dispuesto a compartir su experiencia en la elaboración de marcos jurídicos y aprender de las prácticas de sus socios. Las directrices de la ASEAN sobre gobernanza y ética de la IA, incluida la IA generativa, constituyen una referencia útil para mejorar el entendimiento mutuo y la compatibilidad entre los distintos enfoques.



En segundo lugar, exhortó a fortalecer la cooperación en investigación, pruebas y evaluación de la seguridad de la IA. Vietnam desea promover la conexión entre institutos de investigación, universidades y empresas para desarrollar investigaciones conjuntas, compartir métodos de evaluación de riesgos e intercambiar experiencias sobre normas técnicas. El desarrollo y las pruebas de sistemas de IA deben tener en cuenta las particularidades lingüísticas y culturales, así como la protección de datos y los derechos e intereses legítimos de las partes.



En tercer lugar, pidió a cooperar en el desarrollo de recursos humanos y reducir la brecha en materia de IA. Vietnam concede importancia a la cooperación en capacitación, el intercambio de expertos y el fortalecimiento de las capacidades tanto de desarrolladores como de gestores y usuarios de IA. Esta cooperación debe responder a las necesidades prácticas y ayudar a la población y a las empresas, especialmente a las pequeñas y medianas, a acceder a la IA y utilizarla de manera segura y responsable.



Bajo el tema “Cooperación en la gobernanza de la IA para construir juntos un futuro seguro”, la Conferencia Ministerial de Mesa Redonda China-ASEAN sobre IA contó con la participación de funcionarios de los organismos chinos y de los 11 países de la ASEAN encargados de la gestión de la IA, así como representantes de destacadas empresas, instituciones de investigación y entidades financieras de ambas partes.



Los participantes mantuvieron debates en profundidad sobre cuestiones clave como la construcción de consensos en materia de seguridad y ética de la IA, la gobernanza regional conjunta, la regulación y prevención de riesgos, así como la cooperación sectorial.



También estudiaron normas de ética y gobernanza para garantizar la seguridad de la IA en la región China-ASEAN, promovieron la conexión de recursos, reforzaron la cooperación en la aplicación de la IA y fomentaron la puesta en práctica de los resultados de la cooperación en este ámbito.



La primera edición del evento se celebró en Nanning en septiembre del año pasado y desempeñó un papel positivo en el impulso de los intercambios y la cooperación en materia de IA entre China y los países de la ASEAN.



Sobre la base de la cooperación existente, la edición de este año busca elevar el nivel de las relaciones de cooperación, pasando de la coordinación en proyectos específicos a la construcción conjunta de marcos institucionales. Asimismo, pretende promover el estudio conjunto de un sistema de gobernanza de la IA justo y razonable, contribuyendo así a construir una Comunidad China-ASEAN con un futuro compartido más estrechamente vinculada./.