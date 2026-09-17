Derechos de autor en Vietnam: nuevos desafíos ante la piratería digital y la IA

Hanoi (VNA) - El avance tecnológico ha sofisticado los métodos de copia y distribución ilegal de obras, mientras las crecientes capacidades de la inteligencia artificial (IA) plantean nuevos desafíos para proteger los derechos de autor y garantizar que los creadores puedan beneficiarse de sus obras.



La piratería editorial en el espacio digital



Un libro puede requerir meses o incluso años de escritura, edición y publicación, pero basta con unos pocos clics para copiarlo, distribuirlo y comercializarlo ilegalmente en Internet. En Vietnam, los libros falsificados, la piratería editorial, la venta de productos apócrifos en plataformas de comercio electrónico y la difusión no autorizada de libros electrónicos siguen siendo problemas preocupantes.



En una conferencia sobre la implementación de las tareas de publicación, impresión y distribución para 2026, el director del Departamento de Publicaciones y Bibliotecas, Nguyen Nguyen, destacó la necesidad de garantizar la transparencia y el rigor del mercado editorial ante la evolución de las infracciones de derechos de autor y la piratería digital.



Representantes de la Asociación Editorial de Vietnam señalaron que, pese a las medidas adoptadas durante años, la impresión ilegal y la distribución de libros falsificados son cada vez más graves. Consideraron necesario estudiar la posibilidad de aplicar al delito de producción y comercialización de libros falsificados un tratamiento penal equivalente al previsto para la fabricación y comercialización de mercancías falsificadas, a fin de reforzar el efecto disuasorio.



Si anteriormente estas infracciones se concentraban principalmente en imprentas, establecimientos de fotocopiado o puntos de venta de origen dudoso, ahora se han extendido al entorno digital. Con un dispositivo conectado a Internet, una obra puede digitalizarse, copiarse y distribuirse a miles o incluso cientos de miles de personas sin recurrir a los canales tradicionales.



Las pérdidas afectan a todo el ecosistema creativo: los autores dejan de percibir ingresos por derechos de autor, las editoriales reducen sus beneficios, los lectores pueden recibir productos de baja calidad y el mercado queda expuesto a una competencia desleal.



La IA abre un nuevo frente



Recientemente, las fuerzas de seguridad de la provincia de Bac Ninh incautaron miles de libros falsificados antes de que fueran introducidos en el mercado, en vísperas del inicio del curso escolar 2026-2027. A principios de este septiembre, la Policía de la provincia de Quang Tri detectó tres cuentas de Facebook que ofrecían servicios de fotocopiado y reproducción de materiales y libros de texto de primero a duodécimo grado para su venta a padres y estudiantes.



La protección de los derechos de autor entra así en una nueva etapa. La capacidad de la IA para generar textos, resumir libros, imitar estilos de escritura y producir contenidos a gran velocidad plantea interrogantes adicionales sobre la propiedad de las obras y el uso de contenidos protegidos.



El 5 de mayo de 2026, el Primer Ministro emitió el Despacho Oficial N.º 38/CD-TTg, en el que pidió a los ministerios, sectores y localidades concentrar esfuerzos en combatir, prevenir y sancionar las infracciones de los derechos de propiedad intelectual.



En cumplimiento de estas instrucciones, unidades del Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo organizaron una conferencia con la participación de numerosas editoriales y empresas de publicación electrónica para analizar soluciones destinadas a proteger los derechos de autor en el entorno digital./.

VNA